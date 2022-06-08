Шахназаров: Надо гнать от Донецка, а не спасать раненых ВСУшников

Новости Украины

Стратегия продвижения Русских войск по принципу «Мы никуда не торопимся» оправдана, но, тем не менее, резко усилившиеся обстрелы столицы ДНР от этого не прекращаются.

Об этом говорили участники эфира на телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстреливают, ужасные жертвы в Донецке. Гражданских убивают. Но нужно же как-то ответить! Нужно же как-то отвечать, видимо, у них действительно там новые орудия и все такое. Но вообще, это – война. На войне не всегда нужно спасать раненых украинских военных, бежать в тыл, тянуть их и говорить, что это – очень гуманно. Нужно воевать. А раненых украинских военных должны спасать другие люди, бойцы же должны выполнять свою задачу. Война эта серьезная, видно же по всему. Что мне непонятно, так это новая идея «Мы никуда не торопимся». На мой взгляд, нужно все-таки торопиться. Конечно же, нужно это делать так, чтобы как можно меньше потерь нести, но понимаете, это продолжение войны…» – сказал российский кинорежиссёр Карен Шахназаров.

В свою очередь, писатель и политик Захар Прилепин объяснил, почему продвижение не проходит в спешке.

«Я, конечно, не из Генштаба, но любые рывки, ускорения, броски, по которым мы знаем Великую Отечественную войну… Но это война была другого типа, и с потерями не считались. Там сразу закладывалось, что 20-30 процентов личного состава будет потеряно. Здесь об этом речи не идёт, это другого типа война. Я прекрасно понимаю, что всякий город, куда мы заходим, на час быстрее взять его – это одного бойца потерять. На день быстрее взять – это потерять отделение или взвод. Я только вернулся из Донбасса, и я вижу, что для войск это нормальный ритм, чтобы не изматывались, не уставали, чтобы не были слишком высокие потери, они и так, к несчастью, есть. Но они не заставляют переформатировать, отводить те или иные подразделения. Я уезжаю на неделю, через неделю приезжаю – ещё один город взяли. Уезжаю на неделю, через неделю ещё два города взяли», – отметил писатель. «Не только Мариуполь у нас пострадал. Эти твари цепляются за каждый город, который заранее знают, что сдадут. Арестович вчера дал комментарий, что «там проиграем, там – тоже, здесь – скорее всего, отойдем». То есть они знают, что потеряют эти города, но, тем не менее, доводят их до состояния руинизирования. Просто снесены эти города – Рубежное и Попасное – в силу того, что сидят в этом доме, мы его пробили, а они отошли в другой дом и так же сели. Сносят во вред. Это – осмысленная тенденция, план политического Киева и ВСУ», – объяснил Прилепин.