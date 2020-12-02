Шахназаров объяснил, почему Украина нежизнеспособна без России

02.12.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодняшняя Украина состоит из двух несовместимых вещей – Западной и Центрально-Восточной Украины-Малороссии, а держится страна исключительно на нацистской репрессивной диктатуре.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно уверен, что Украина состоит из двух несовместимых вещей – Западная Украина, которая выросла и сформировалась в недрах Австро-Венгерской Империи – это другой этнос, и Центрально-Восточная Украина, которую Гоголь всегда называл Малороссией.

На мой взгляд, две эти составляющие никогда не составят единую нацию. Украина сейчас существует из-за некой формы диктатуры, причём нацистской, мы всё время стесняемся об этом говорить, потому что там вроде президент еврейского происхождения, вроде не сажают в концентрационные лагеря и не сжигают, нет одного фюрера, но на самом деле это самая настоящая диктатура, где националисты – штурмовые отряды.

Понятно, что они запугали людей, и компрадорская буржуазия всё это контролирует, запрещена коммунистическая партия, какая демократия? Это всё выдумано», – сказал он.

Также кинорежиссёр подчеркнул, что Украина – естественная часть России, неспособная жить самостоятельно.

«Почему у Украины ничего не получится? Потому что Украина – естественная часть России, российской нации. Я не отрицаю существование украинского народа, его существование и самобытность, но есть понятие «народ», а есть «нация». Поэтому, когда Украину отрезали от России – это как отрезать руку, она не может существовать без большого организма, как и Белоруссия.

Даже если к отрубленный руке прикрепить электроды, она будет шевелить пальцами, но это не будет живой организм. Это (Россия-Украина-Белоруссия – ред.) – единый организм, и, на мой взгляд, с этим ничего не поделаешь», – заключил Шахназаров.