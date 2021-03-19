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19.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Диверсии, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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Шахназаров призвал создать орган, противостоящий американской культурной экспансии


Большинство культурного пространства России занимает англоязычная продукция – это культурная экспансия, которой должны противостоять компетентные органы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть очень важный орган – Совет Безопасности. Я думаю, что там обсуждают вооружение и оборону. Я думаю, что было бы правильно, если бы появился какой-то Совет Безопасности, посвящённый проблемам культуры и культурной экспансии, которая осуществляется в России.

Нужно проанализировать ситуацию, неплохо было бы понять, почему у нас все каналы заполнены американскими фильмами, с утра до вечера идут американские картины, где картины производства других стран?

Американцы владеют восьмьюдесятью процентами кинопроката! Этими вопросами должен заниматься Совет Безопасности», – сказал Шахназаров.

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