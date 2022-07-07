Шахназаров: Землю, политую кровью русских солдат, нужно вернуть самостийной Украине

Россия ведет неправильную политику в ходе СВО – земли, освобожденные русскими солдатами от бандеровского режима, нужно вернуть самостийной «хорошей» Украине.

Об этом во время эфира на телеканале «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны признать, что украинский народ есть, мы должны понять, что у него есть свои интересы, мы должны понять, что в принципе мысль о том, что мы пришли для того, чтобы «отжать» у них какие-то территории – это вызывает у них противоречие.

Мне кажется, что это неправильная политика в отношении Украины. Мне кажется, что мы должны поставить идеологический вопрос о том, что мы освобождаем всю Украину, освобождаем от нацизма, олигархов, возвращаем землю украинскому народу, которая там уже на 50% хрен знает кому принадлежит на Западе.

И дадим вам возможность самим решить в новом государстве, федеративном, конфедеративном, как вы будете жить.

Оно должно быть однозначно не нацистским, в нем должно быть признано два языка – украинский и русский и все остальные, в нем должны быть записаны права регионов, нейтральный статус, но все остальное вы должны сами решать.

Если все это четко будет заявлено, то многие бойцы ВСУ подумают и скажут: «Вообще-то лучше жить в этой Украине», – поделился Шахназаров своими соображениями.