Шахназаров: Землю, политую кровью русских солдат, нужно вернуть самостийной Украине
Россия ведет неправильную политику в ходе СВО – земли, освобожденные русскими солдатами от бандеровского режима, нужно вернуть самостийной «хорошей» Украине.
Об этом во время эфира на телеканале «Россия 1» заявил гендиректор «Мосфильма», российский кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны признать, что украинский народ есть, мы должны понять, что у него есть свои интересы, мы должны понять, что в принципе мысль о том, что мы пришли для того, чтобы «отжать» у них какие-то территории – это вызывает у них противоречие.
Мне кажется, что это неправильная политика в отношении Украины. Мне кажется, что мы должны поставить идеологический вопрос о том, что мы освобождаем всю Украину, освобождаем от нацизма, олигархов, возвращаем землю украинскому народу, которая там уже на 50% хрен знает кому принадлежит на Западе.
И дадим вам возможность самим решить в новом государстве, федеративном, конфедеративном, как вы будете жить.
Оно должно быть однозначно не нацистским, в нем должно быть признано два языка – украинский и русский и все остальные, в нем должны быть записаны права регионов, нейтральный статус, но все остальное вы должны сами решать.
Если все это четко будет заявлено, то многие бойцы ВСУ подумают и скажут: «Вообще-то лучше жить в этой Украине», – поделился Шахназаров своими соображениями.
Слова российского режиссёра резко раскритиковал бывший киевский публицист Андрей Ваджра, переехавший после госпереворота из Киева в Петербург.
Он подчеркнул, что Шахназаров «с каким-то маниакальным упорством пропагандирует на центральных телеканалах России этноцид русского народа на Украине».
«Логика режиссера очень проста: раз украинская пропаганда вдолбила в головы русскому населению Украины идею того, что оно не русское, что оно украинское, то так тому и быть! То есть, с точки зрения Шахназарова все должны смириться с политикой насильственной украинизации русских и признать ее деструктивные результаты, игнорируя этноцид русского народа!
Как заявил режиссер: «они же считают себя украинцами!» Да? А в дурдоме многие считают себя Наполеонами. И что, обитатели психлечебницы – наполеоны, и надо уважать их выбор??? А если эта психиатрическая идентичность намертво связана с русофобией, стремящейся от этноцида перейти к геноциду?» – задался вопросом Ваджра на своей странице в соцсети.
Он продолжил резкую критику:
«А что делать с теми русскими гражданами России, которые, получая западные деньги, вдруг начали себя считать «нацией сибиряков»? Признаем их в этом качестве? Они же себя считают сибиряками! А потом признаем и нэзалэжну, самостийну и нерусскую/антирусскую «республику Сибирь»? Я правильно понимаю логику уважаемого Карена Георгиевича?
У меня часто спрашивают: вы не знаете, на кого он работает? Отвечаю: я не думаю, что Шахназаров на кого-то работает. Похоже, что режиссер просто ничего не знает об Украине и не понимает украинскую проблему, но при этом с маниакальным упорством продвигает идиотскую ленинскую национальную политику», – добавил обозреватель.
Отметим, что ранее Шахназаров в эфире российского ТВ призывал к скорейшему прекращению военной спецоперации и признанию сформировавшейся украинской нации.
Спасибо!
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