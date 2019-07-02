Шахтеры подконтрольного Киеву Донбасса поднялись на забастовку

02.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Провальная политика правительства Петра Порошенко привела к упадку угольной промышленности Украины, что стало причиной очередных шахтерских забастовок.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил нардеп Сергей Сажко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера вернулся со своего округа (Донецкая область – прим. ред.), где сейчас снова начались акции протестов горняков. Причина – задолженности по заработной плате и полное отсутствие перспектив развития угольной промышленности.

Ещё раз прошу вас обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в угольной отрасли. За 5 лет правительство Порошенко и Гройсмана не вложило в отрасль ни копейки, и даже те предприятия, которые ещё до недавнего времени были успешными, сейчас едва сводят концы с концами. С предприятий уходят лучшие специалисты, поскольку работая здесь, они не могут содержать свои семьи. Престижность шахтёрского труда падает из-за отмены льгот и гарантий, которые были у горняков раньше», – отметил Сажко.

Он также добавил, что требования шахтёров, бастующих из-за безвыходного положения, справедливы и понятны, однако власть не желает их слышать.

«Напомню, что шахтёры живут и тяжело работают в местах, где нет другой работы и других источников дохода. Шахтёры вместе со своими семьями вынуждены выходить на акции протеста, перекрывать дороги, объявлять голодовки, чтобы хоть как-то обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На моём округе сейчас бастуют сразу 2 шахтёрских коллектива, их требования справедливые и понятные – они требуют полного погашения долга, повышения заработной платы, обновление производства, возвращения всех льгот. Недавно я обращался к Зеленскому с просьбой изменить ситуацию, но ответа так и не получил», – резюмировал депутат.