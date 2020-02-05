Шахтеры подконтрольного Киеву Донбассе бастуют. Их жены объявили голодовку

05.02.2020, Киев, Игорь Петров

Из-за задолженности по зарплате шахтеры нескольких угледобывающих предприятий на подконтрольной Украине территории Донбасса и их семьи проводят акции протеста.

Об этом сообщает Независимая конфедерация профсоюзов Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вторые сутки не поднимаются на-гора 53 горняка шахты «Капитальная» ГП «Мирноградвугилля» (Донецкая область) вторые сутки находятся под землей, отказываясь подниматься на поверхность.

По словам главы местной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) города Мирнограда и Покровского района Александра Абрамова, протестующие требуют полностью погасить задолженность, накопившуюся за три месяца и в целом по предприятию составляющую 93,12 миллионов гривен.

Также продолжается акция протеста на шахтах «Карбонит» и «Горная» ГП «Первомайскуголь», где жены шахтеров вместе с главой первичной ячейки НПГУ шахты «Горная» Виктором Видишем продолжают начатую вчера голодовку, а сами шахтеры отказываются спускаться в забой. Их требования аналогичны: выплата задолженности и обеспечения полноценной работы предприятий.

Семьи горняков требуют полного погашения задолженности, которая по состоянию на 4 февраля составляет 130,47 миллиона гривен.