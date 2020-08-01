01.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс
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Шахтёрский батальон и спецназ ДНР отмечают юбилей


Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с пятилетием со дня создания отряд особого назначения «Охотник» и третий батальона территориальной обороны Управления Народной милиции Республики.

Поздравительные слова руководитель государства опубликовал на своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 августа отмечают пятилетний юбилей отряд особого назначения  «Охотник» и третий батальон территориальной обороны Управления Народной милиции ДНР.

Военнослужащие этих подразделений заслужили репутацию бойцов, действующих профессионально и решительно. Они дают жесткий отпор всем, кто представляет угрозу для нашей Республики и безопасности ее жителей.

Личный состав третьего батальона территориальной обороны, названного в честь легендарной 383-й Шахтёрской дивизии, раньше служил в составе Народного ополчения Донбасса. Участвовали в боях за освобождение Дебальцево, Иловайска, Донецкого аэропорта, в Шахтёрске и Старобешево», – написал глава ДНР.

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