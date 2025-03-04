«Шалтай-Болтая назад не собрать. От НАТО остаётся одна оболочка» – профессор США

Максим Столяров.  
04.03.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У Европы мало перспектив на создание собственной армии, если США отстранятся от НАТО, поскольку даже на европейском континенте американцы являются главной силой в альянсе.

Об этом на канале «CRUX» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Европы мало перспектив на создание собственной армии, если США отстранятся от НАТО, поскольку...

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«Здесь уже произошёл серьёзный разрыв, собрать Шалтай-Болтая обратно невозможно. Выведут ли США столько войск из Европы, что их приверженность НАТО и Европе просто исчезает во всех смыслах и целях? Это возможно. Трамп достаточно радикален в своём подходе к Европе, и у него достаточно презрения к европейцам, чтобы если что-то пойдёт не так, как он хочет, и европейцы будут сопротивляться, он мог бы в значительной степени отказаться от Европы.

И хотя НАТО может формально остаться нетронутым, от него останется лишь пустая оболочка», – сказал Миршаймер.

Ведущий спросил о перспективах озвученной Макроном инициативы создания «европейской армии».

«Не думаю. Европейцы очень хорошо работали вместе с США в контексте НАТО, потому что США были главной силой. Это было самое могущественное государство в Европе. Это не европейская страна, но она физически располагалась в Европе со всеми войсками, и мы в основном управляли альянсом и в значительной мере решали все проблемы коллективных действий между странами.

Если убрать американцев, у европейцев возникнут огромные проблемы с коллективными действиями. Они не смогут создать «Соединённые штаты Европы» или «объединённую армию».

Так что я не вижу европейской армии, которая смогла бы поддержать Украину. Более того, нужна и экономическая поддержка, для продолжения войны – на Украину необходимо направить огромные деньги.

И если убрать американцев, европейцам придётся фактически удвоить суммы, которые они выделяют Украине на проигранную войну. Как долго это будет оставаться политически устойчивым?», – риторически заключил профессор.

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