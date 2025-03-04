«Шалтай-Болтая назад не собрать. От НАТО остаётся одна оболочка» – профессор США

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У Европы мало перспектив на создание собственной армии, если США отстранятся от НАТО, поскольку даже на европейском континенте американцы являются главной силой в альянсе.

Об этом на канале «CRUX» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь уже произошёл серьёзный разрыв, собрать Шалтай-Болтая обратно невозможно. Выведут ли США столько войск из Европы, что их приверженность НАТО и Европе просто исчезает во всех смыслах и целях? Это возможно. Трамп достаточно радикален в своём подходе к Европе, и у него достаточно презрения к европейцам, чтобы если что-то пойдёт не так, как он хочет, и европейцы будут сопротивляться, он мог бы в значительной степени отказаться от Европы. И хотя НАТО может формально остаться нетронутым, от него останется лишь пустая оболочка», – сказал Миршаймер.

Ведущий спросил о перспективах озвученной Макроном инициативы создания «европейской армии».