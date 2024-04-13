Шаман, «Крокус» и хайп на крови: Монетизация патриотизма как лучший способ его погубить

Попалась на глаза сообщение в ленте новостей: у «Крокуса», ставшего символом одной из самых громких трагедий последнего десятилетия, коммунальщики разобрали народный мемориал в память о жертвах теракта.

И, тем не менее, каждый подобный короткий всплеск всеобщей солидарности и единения ценен сам по себе, просто потому что он был. И столь же отвратительны проявляющиеся в такие моменты примеры обратного рода – желание хайпануть на медийно раскрученном событии, продемонстрировать широту благотворительного жеста с тем, чтобы в дальнейшем его монетизировать уже за кулисами.

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И ладно бы речь шла о чьем-то частном желании «хайпануть» на свои. Куда более некрасиво выходит, когда хайпуют на государственные деньги, реализуя таким образом свои конкретно-корпоративные интересы.

Нечто похожее мы могли наблюдать как раз на примере «Крокуса». Помните тот памятный концерт классической музыки, устроенный на месте теракта с подачи высоких чиновников от идеологии? Там еще оркестр дирижера Гергиева был. Или на том же месте в те же дни сольный концерт «переходящего вымпела» эстрадной современности в лице резко выходящего в тираж певца Шамана, ставшего объектом насмешек и даже отвращения из-за неумения кукловодов из идеологический управлений создать адекватный ожиданиям общества образ патриотического певца.

Но интересно другое – всплывшие уже постфактум свидетельства не последних людей из шоу-бизнеса, рассказавших о том, как те же лица, ответственные за идеологию, на корню зарубили инициативу «Русского радио», предложившего провести за свой счет концерт в тех же трагических интерьерах сгоревшего «Крокуса».

Что, как вы понимаете, это не вписывалась в привычный модус операнди «организованной концертной группировки», уже «освоившей» в отчетах на бумаге бюджетные деньги на проведение своего выступления. В результате функционеры идеологических управлений (называются Новиков, Бочков, Журавский и другие), не согласовывают проводимые по зову души мероприятия, заменяя их дорогостоящими концертами, на которые списываются бюджетные средства. Известный журналист и ютуб-блогер Дмитрий Борисенко посвятил разбору этой ситуации один из своих роликов. С какой целью они одним запрещают, а другим разрешают? Нет ли тут личной выгоды? – задается вопросом автор.

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Также Борисенко возмутил поступок Ярослава Дронова, который выложил чек на пять миллионов рублей, переведенных им пострадавшим:

«Ну на лоб ещё себе прикрепи это чек! Сколько людей просто молча давали деньги, помогали, некоторые отдавали последнее. Мы же вспоминаем библейскую притчу по этому поводу. И вот вся вот эта «грядка», которая нас занимается вот этим квасным патриотизмом, она всегда себя вперед выставляет. Но люди же у нас не дураки. Они же смотрят и всё это видят, они же понимают всё».

А вишенка на торте – выпущенная «под трагедию» песня «Реквием», которую Шаман обязался монетизировать, фактически открыто заявив, что идея песни коммерческая. Слова о том, что весь доход от монетизации пойдет в помощь жертвам теракта – это, извините, отмазка для лохов, как говорят в кругах с низкой социальной ответственностью. Всем кто в теме, очевидно, что на YouTube Дронов не заработает ни копейки, да и VK-музыка платит за каждый миллион просмотров клипа сущие гроши– вряд ли наскребется даже несколько десятков тысяч рублей.

Хайп на чужой крови ценой в несколько десятков, да пускай даже сотен тысяч рублей – что может быть отвратительнее? Но что поделать – таковы «герои» нашего времени, которых опекают и продвигают. Очень удобные персонажи, что ни говори.

Вот и получается, что громкий пафос на словах на деле оборачивается мошенничеством на доверии. Причем, зачастую одноразовом. Часто ведь такие разбрасывающиеся громкими словами и жестами хайпожоры даже не понимают или не берут в расчет то, что Интернет помнит все. Вот, к примеру, памятный прошлогодний широкий жест актера Ивана Охлобыстина, пообещавшего премии по 10 миллионов рублей за каждый подбитый в зоне СВО немецкий «Абрамс».

Прошел год, и людям с хорошей памятью было бы весьма интересно узнать, как там обстоят дела с выполнением такого серьезного обещания. Были ли какие-то выплаты и кому? Следы охлобыстинского отчета затерялись…

А ведь каждый популярный артист – это ретранслятор. За ним идут тысячи, миллионы людей. И он должен нести поклонникам то, что прежде вложили в него его воспитатели, те, кто занимались «огранкой», прежде чем вывести на большую сцену и доверить функцию кумира.

В случае с Шаманом таковыми можно с полным правом назвать ответственных за молодежную политику чиновников из идеологического управления на одной известной всем Площади. Ведь именно они подняли Дронова на щит в ущерб другим артистам, незаслуженно задвинув в сторону большое количество как талантливой молодежи, так и ветеранов сцены, десятки лет зарабатывавших свое имя и служивших Родине.

Это они сделали Шамана символом эстрадного патриотизма, не удосужившись даже научить своего протеже правильно креститься или осознать неуместность его сценического костюма со стилистическими отголосками Третьего Рейха и поведения при таком сценическом амплуа. Возможно это не недосмотр, не случайность, не диверсия, а закономерный итог провалов на идеологическом фронте.

Еще больше удивляет громкое молчание тех людей, которые по статусу должны говорить от имени отечественной культуры как раз в таких ситуациях, как эта. Речь идет, как вы понимаете, не о конъюнктурных заробитчанах от искусства, а о членах совета по культуре при президенте РФ, двух Игорях – Крутом и Матвиенко. Где их позиция? Услышим ли мы их голос и когда? Поддерживают ли они СВО и президента? Как объяснить их затянувшееся молчание?

А пока они молчат, поставлены на поток сырые по содержанию, несистемные по подбору участников, но бюджетоемкие концерты на Красной площади или у того же «Крокуса». Они превращаются в смотр чиновничьей вкусовщины и триумф абсолютного волюнтаризма. И, как мы видим, этот выбор не такой уж и рандомный – конкретная рука «тянет» наверх, на сцену и под телекамеры вполне конкретных людей. (О Шамане тут говорится лишь потому, что это наиболее яркий и вопиющий пример такого рода). И уже не знаешь, что было бы хуже – от недосмотра это все или намеренно.