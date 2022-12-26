Шамиль Гареев: Российские войска готовятся к обороне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина готовит резервы, которые планируется задействовать для наступления на двух стратегических направлениях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Шамиль Гареев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Украина формирует резервные соединения и готовит наступление на двух стратегических направлениях – в Донбассе и районе Запорожья с выходом к Азовскому морю и границам Крыма. Помешать этому могут глубоко эшелонированная оборона и создание наступательного потенциала Российской армии к северу от Украины в районе южных границ Белоруссии. Ввиду угрозы наступления Вооруженных сил РФ с этого плацдарма ВСУ вынуждены иметь там значительные группировки войск, чтобы держать ситуацию под контролем», – сказал эксперт «Независимой газете».

Он обратил внимание, что на Западной Украине сейчас готовится целый корпус, в состав которого входят т четыре новых бригады ВСУ – две механизированные, штурмовая и аэромобильная.

«Он может быть предназначен для наступления на Крым. В противовес этому в Вооруженных силах РФ пока также идет подготовка мобилизованных резервистов и формируются новые соединения, о которых было объявлено на минувшей неделе на коллегии Минобороны. Но о стратегическом наступлении российских войск думать пока рано», – полагает аналитик.

Гареев добавил, что в Запорожской области российскими силами уже сформирована линия обороны в несколько эшелонов. Эту информацию ранее подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», – заявил Рогов.