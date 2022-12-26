Шамиль Гареев: Российские войска готовятся к обороне
Украина готовит резервы, которые планируется задействовать для наступления на двух стратегических направлениях.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Шамиль Гареев.
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«Украина формирует резервные соединения и готовит наступление на двух стратегических направлениях – в Донбассе и районе Запорожья с выходом к Азовскому морю и границам Крыма. Помешать этому могут глубоко эшелонированная оборона и создание наступательного потенциала Российской армии к северу от Украины в районе южных границ Белоруссии.
Ввиду угрозы наступления Вооруженных сил РФ с этого плацдарма ВСУ вынуждены иметь там значительные группировки войск, чтобы держать ситуацию под контролем», – сказал эксперт «Независимой газете».
Он обратил внимание, что на Западной Украине сейчас готовится целый корпус, в состав которого входят т четыре новых бригады ВСУ – две механизированные, штурмовая и аэромобильная.
«Он может быть предназначен для наступления на Крым. В противовес этому в Вооруженных силах РФ пока также идет подготовка мобилизованных резервистов и формируются новые соединения, о которых было объявлено на минувшей неделе на коллегии Минобороны. Но о стратегическом наступлении российских войск думать пока рано», – полагает аналитик.
Гареев добавил, что в Запорожской области российскими силами уже сформирована линия обороны в несколько эшелонов. Эту информацию ранее подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», – заявил Рогов.
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