Шамир: Единороссы дружно травят губернатора-коммуниста – но боятся сказать слово против Собчак

02.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Губернатор-коммунист Иркутской области Сергей Левченко проявил себя как истинный управленец и не бросил людей, пострадавших от сильного наводнения, происходящего в эти дни. Он лично отправился на помощь людям, но сегодня попал под жесткий прессинг оппозиционеров и СМИ.

Об этом в своем блоге пишет известный публицист Исраэль Шамир, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он надел форму МЧС, и лично отправился спасать подзатопленные села. Левченко победил на выборах в Иркутске кандидатов-единоросов, которые считали, что у них всё схвачено. Он стал, вроде, первым губернатором-коммунистом, победившим на выборах, стал внедрять там пятилетку, индустриализацию. Будем надеяться, что у него получится!

Гарантии нет, потому что народ зачастую реагирует неадекватно… Не удивлюсь, если противники коммунистов еще обвинят Левченко в наводнении, как бедный Евгений обвинял Петра, когда «всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружен». О Ксюше Собчак они худого слова не скажут, но наехать на коммуниста…», – пишет Шамир.

Напомним, в результате сильных дождей, приведших к паводку в Иркутской области, произошло сильное наводнение. Режим ЧС был объявлен в шести районах – Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Из зоны ЧС были эвакуированы более 2,5 тысяч человек. Погибли 18, а еще 17 человек считаются пропавшими без вести.