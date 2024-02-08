«Шанс для прорыва» – Киев вдвое сократил северную группировку войск
Ради того, чтобы сдержать российскую армию в Донбассе, украинское командование вдвое сократило группировку на севере.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Наше командование намного более гибкое и изобретательное.
Сейчас укропы, уверовав что мы идём вперёд малыми силами, что мы готовы к войне на истощение. И самое главное – что мы не готовы расширять линию СВО. Это у них чёткое убеждение.
И они сейчас, поверив в это, начали таскать бригады со своего северного направления. Северная группировка у них сократилась почти вполовину. Напомню, у них четыре больших стратегических группировки», – сказал военкор.
По мнению Хайруллина, это может быть хорошим шансом для большого прорыва.
«Если бы мы ударили со всей мощи, то мы в любом месте можем прорвать фронт на глубину. Но будут высокие единоразовые потери.
И есть даже достаточно серьёзная точка зрения, что может быть лучше сделать серьёзный прорыв, единоразово понести потери, но в длинной перспективе это будут меньшие потери», – подытожил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.