«Шанс для прорыва» – Киев вдвое сократил северную группировку войск

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Ради того, чтобы сдержать российскую армию в Донбассе, украинское командование вдвое сократило группировку на севере.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше командование намного более гибкое и изобретательное. Сейчас укропы, уверовав что мы идём вперёд малыми силами, что мы готовы к войне на истощение. И самое главное – что мы не готовы расширять линию СВО. Это у них чёткое убеждение. И они сейчас, поверив в это, начали таскать бригады со своего северного направления. Северная группировка у них сократилась почти вполовину. Напомню, у них четыре больших стратегических группировки», – сказал военкор.

По мнению Хайруллина, это может быть хорошим шансом для большого прорыва.

«Если бы мы ударили со всей мощи, то мы в любом месте можем прорвать фронт на глубину. Но будут высокие единоразовые потери. И есть даже достаточно серьёзная точка зрения, что может быть лучше сделать серьёзный прорыв, единоразово понести потери, но в длинной перспективе это будут меньшие потери», – подытожил он.