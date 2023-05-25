Шанс у Украины есть лишь до конца года – Ярош

Анатолий Лапин.  
25.05.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


У Украины есть времени до конца года, в противном случае конфликт станет затяжным наподобие того, что происходило с 2014-го в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил объявленный Россией в розыск украинский экстремист, основатель запрещенной праворадикальной группировки «Правый сектор»  Дмитрий Ярош, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины есть времени до конца года, в противном случае конфликт станет затяжным наподобие...

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По мнению Яроша, Украина была не готова к противостоянию с Россией, поэтому для победы ей нужно еще больше западного оружия.

«Думаю, что у нас есть шанс закончить ее до конца года. Есть шанс, не факт, что он, конечно, нам сто процентов выпадет, но этот шанс есть и мы можем это сделать. Если этого не произойдет до конца года, я думаю, что будут разные варианты – и затяжной возможен конфликт, низкой интенсивности, подобно тому, как было на Донбассе», – сказал экстремист.

«Я бы просто призывал наших союзников нам дать побольше БК и побольше современной техники – мы бы сделали все эти их механизированные дивизии, бригады, мотострелковые и так далее. Нам нужно просто побольше всего этого, потому что, к большому сожалению, мы не были готовы так, как должны были быть готовы к этому полномасштабному конфликту. Но есть так, как есть», – заявил Ярош.

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