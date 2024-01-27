«Шансов нет. Мир убьёт Украину точно так же, как и война» – депутат Госдумы

Украину не спасёт даже подписание мирного договора, поскольку страну наводнят полмиллиона фронтовиков, а на фоне отсутствия социальных возможностей и политического кризиса, всё, как всегда, выйдет из правового поля, что, в конце концов, уничтожит государство.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ, политтехнолог Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему, собственно, мы влезли в эту позиционную войну? Военная помощь Украине не намного, но превысила военный бюджет России. НАТО выдало такое количество вооружений и сопутствующих этому возможностей, которые сопоставимы с тем, что могла дать Россия. Поэтому так долго тянется и агония киевского режима. Второе, экономическая помощь. На сегодняшний момент консолидированный бюджет Украины на 60% зависит от вливаний извне. Следовательно любое прекращение помощи означает, что экономика Украины – пенсии, пособия, сможет просуществовать не более чем полгода. Уменьшение помощи – это просто оттягивание агонии. В два раза меньше будет денег, чем в прошлом году, это просто будет означать, что они не шесть, а девять месяцев продержатся. И дальше схлопывание ситуации», – заявил Матвейчев.

По его словам, Украину ждёт дефрагментация и махновщина с распродажей территорий.

«Схлопывание ситуации может совершенно по-разному происходить. Это могут быть различные волнения, это могут быть отделения регионов. Скорее всего, всё придёт к тому, к чему Украина привыкла. Дефрагментация регионов, возникновение всевозможных Махно, батьков Ангелов и тому подобных батек, которые будут держать отдельные регионы, опираясь на какую-то военную силу, остатки армии, каких-то дивизий, полков и так далее. А потом они будут продавать эти территории, говорить, что готовы вступить в Россию или взять какой-то нейтралитет – главное, чтобы нам ничего не было за это. То есть, как в Афганистане было с некоторыми полевыми командирами, которые взяли что-то под контроль, а потом просто торговали этими территориями», – спрогнозировал депутат. При этом он подчеркнул, что такой сценарий ждёт Украину при любом исходе. «Скорее всего, такая дефрагментация может пройти на Украине в 2024 году. Она вообще неизбежна. Она может произойти и в 2025 и в 2026, но вполне возможно, что события будут ускорены. Причём, к этой цели ведут как военные какие-то успехи, так и, кстати, так называемый мир. Если на каких-то условиях какой-то мирный договор будет подписан, это будет означать, что ровно через месяц Украину наводнит полмиллиона демобилизованных людей, перед которыми нужно нести социальные обязательства. Плюс к этому нужно отменять военное положение и объявлять выборы. Ну а после этого в любом случае там всё всегда выйдет из правового поля. В этом смысле мир убьёт Украину точно так же, как и война. Шансов для неё нет», – заключил Матвейчев.