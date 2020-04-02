Шансов нет. Украинцев призывают готовиться «к выживанию в этот чудовищный период»

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украина может провести действительно эффективные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, но вместо этого ресурсы страны продолжают разворовываться.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина вполне может организовать любые карантинные мероприятия, у нас есть специалисты в области общественной, гражданской безопасности и борьбы с эпидемиями. Вы знаете, сколько в Украине сотрудников полиции? 130 тысяч, из них 119 тысяч – это полицейские. Знаете, сколько в Украине таможенников? Можно спокойно было организовать качественный, своевременный, безопасный прием граждан с дезинфекцией, с обеспечением как минимум домашнего карантина силами той же полиции.

Но о чем я говорю, если у нас немного больше тысячи инфекционистов в стране, которые не обеспечены сейчас необходимым обмундированием и средствами защиты. Инфекционистов! Еще раз – у нас есть возможности сделать практически все, но у нас нет желания и ума.

Я бы хотела сказать что-то обнадеживающе, но вынуждена подтвердить, что выживание украинцев – это дело самих украинцев. Рассчитывать на власть не приходится. Мне очень жаль, но нам нужно будет подать руку помощи друг другу и просто пережить этот чудовищный период, сделав для себя выводы.

Я смотрю на которую по счету неделю дичайших, конвульсивных, безответственных действий власти и понимаю, что шансов нет. Вот нет шансов, они просто не могут обеспечить безопасность, надлежащие поставки. Ответственность тех, кто продавал во время фактически массовых заболеваний в мире средства защиты и антисептики и маски, ответственность тех, кто разворовывал государственный резерв.

У нас невероятно тысячи литров антисептика исчезли за последние годы. И никто никого не привлечет к ответственности, потому что два последних руководителя государственного резерва – это выкормыши Абрамавичуса. Это чистая соросятня. А соросятне можно всё. Вы понимаете, что у нас есть люди с индульгенций? Это соросятня и порохоботня», – сказала она.