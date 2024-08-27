Шансов нет. В Курской области ВСУ будут уничтожены через две недели – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
27.08.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Идея с вторжением ВСУ в Курскую область России изначально была лишена смысла .

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея с вторжением ВСУ в Курскую область России изначально была лишена смысла . Об...

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«Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом нет никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель. Идея о том, что они думали, что смогут захватить и удержать значительную часть Курской области, была безумной – они не могли этого сделать.

Они собираются потерять свои лучшие войска. Откуда пришли некоторые из этих лучших войск? Они пришли с линии фронта на востоке Украины, на Донбассе, которая сейчас более проницаема, чем когда-либо, что дает русским карт-бланш на продвижение вперед. Так что в этом нет никакого военного смысла», – заявил Макговерн.

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