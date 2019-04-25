Шансы Луценко остаться при Зеленском устремились к нулю

25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен оставить свой пост, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации «New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns».

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«Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский — ред.) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко — человек прошлого», — заявил Данилюк.

«И он, если хочет вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу», — считает советник.

По мнению Данилюка, в Украине в последние годы «появилось достаточно много активистов, которые могли бы претендовать на эту должность».

«У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов», — отметил Данилюк.

«Я бы советовал бы, чтобы кто-то из них занял эту должность», — подчеркнул он.

По словам советника, лакмусовой бумагой, определяющей изменения в стране, станут кадровые назначения, а именно — главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны.

«Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем», — добавил он.

Ранее стало известно, что курировавший расследование дел по преступлениям времен Майдана заместитель Лкценко Сергей Горбатюк подал в отставку.