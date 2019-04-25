Выборы
25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Спецслужбы, Украина
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Шансы Луценко остаться при Зеленском устремились к нулю

Команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен оставить свой пост, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал член команды, экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес ассоциации «New 5 year challenge: Expectations. Hopes. Concerns».

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«Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский — ред.) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко — человек прошлого», — заявил Данилюк.

«И он, если хочет вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу», — считает советник.

По мнению Данилюка, в Украине в последние годы «появилось достаточно много активистов, которые могли бы претендовать на эту должность».

«У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов», — отметил Данилюк.

«Я бы советовал бы, чтобы кто-то из них занял эту должность», — подчеркнул он.

По словам советника, лакмусовой бумагой, определяющей изменения в стране, станут кадровые назначения, а именно — главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны.

«Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем», — добавил он.

Ранее стало известно, что курировавший расследование дел по преступлениям времен Майдана заместитель Лкценко Сергей Горбатюк подал в отставку.

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