Шансы на победу Порошенко тают, как роса на солнце

04.03.2019, Киев, Галина Шершнева

За кандидатуру артиста Владимира Зеленского на пост президента Украины готовы проголосовать 25,2% украинцев, которые точно придут на выборы, за Петра Порошенко — 17,7%, за Юлию Тимошенко 16,9%.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг» с 20 февраля по 1 марта.

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Юрий Бойко, согласно исследованию, набирает 9,3%, Анатолий Гриценко — 7,2%.

«Около 10% тех, кто придет на избирательные участки, будет голосовать против. Ни один из мотивов, почему голосовать за того или иного кандидата для них не работает», – сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук.

Во втором туре Владимир Зеленский победит Петра Порошенко (39,7% против 21,3%). Его разрыв с Юлией Тимошенко будет меньше — 36% против 22,9%. При этом Петр Порошенко проиграет и Юлии Тимошенко — 28,% против 21,5%. Выиграть он может только у Юрия Бойко, но с незначительным отрывом — 26,3% против 23,6%.

В настоящий момент готовы пойти на выборы и проголосовать 84,4%.