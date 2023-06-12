Шансы на продление зерновой сделки серьёзно упали – Золотарев

Вадим Москаленко .  
12.06.2023 22:10
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украина будет не в состоянии обеспечить необходимый объём зерна для продолжения «зерновой сделки», которая в ближайшее время может быть разорвана.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил местный политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет не в состоянии обеспечить необходимый объём зерна для продолжения «зерновой сделки», которая...

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В студии поинтересовались судьбой Зерновой сделки после подрыва Каховской ГЭС и наступления ВСУ.

«Встаёт вопрос – что везти? Это ж колоссальный удар и по сельскому хозяйству, сколько там потеряно урожая. Да и Эрдоган, который был основным внешним модератором этих договорённостей, как-то интерес растерял.

Поэтому дальнейшая перспектива Зерновой сделки, поскольку русские выставляют условие запустить аммиакопровод и не находят взаимности, то перспективы продления зерновой сделки очень серьёзно упали. Особенно после этой катастрофы с Каховским водохранилищем», – отметил он.

«Шестьдесят дней скоро истекают, ждать осталось недолго, и прогноз скептический. Не скажу, что негативный, но шансы упали», – сказал Золотарев.

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