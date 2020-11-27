Шансы на успех блицкрига Украины в Донбассе резко возросли, – Стрелков

27.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Воодушевленная опытом Азербайджана в Нагорном Карабахе украинская сторона готовит блицкриг против республик Донбасса, о чем свидетельствует стягивание сил к линии фронта и возросшая интенсивность огня. Уровень обороноспособности ЛДНР не позволяет гарантировать, что республики выдержат украинский натиск до прихода подмоги из РФ. Впрочем, российская армия также может столкнуться с трудностями, поскольку, в отличие от 2014 года, будет противостоять мотивированной и обстрелянной украинской группировке.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстрелы снова стали еженощные, а иногда и ежедневные. Снова применяются и минометы, иногда и 80-мм, и 120-мм. Иногда даже артиллерия применяется, и снайперы практически каждый день берут свои жертвы. На это, естественно, никто никак не реагирует. Никаких ответных действий нет.

Единственными ответными действиями стали эти очень неуклюжие действия по сбору резервистов в ДНР. Я почему считаю, что призыв резервистов, учебные сборы, как они объявлены, он ничего не даст? Во-первых, потому что, если Украина атакует, созывать резервистов будет уже поздно. Фронт будет прорван в первый час наступления, причем, по крайней мере, на южном этапе.

Если смотреть, то от Донецка весь южный участок будет прорван в первые минуты наступления, здесь просто узкая цепочка постов, взводных опорных пунктов, которые обороняются группами по 4-6 человек вместо взвода. Резервов достаточных нет, относительно ровная местность, хорошо противником изученная, вся пристреленная. Короткая подготовка, и они сминают, просто уничтожают практически до атаки все, что может у них быть на пути. И просто идут, продвигаются к границе, берут ее под контроль и выходят к Успенке. Это их главная цель – выйти к Успенке, и выйти на границу.

Я полагаю, что они вообще начнут военные действия по всему фронту – и на луганском участке, и везде. Просто здесь застройка – Донецк, Горловка, Луганская агломерация – здесь им будет просто медленнее будет продвигаться. То есть, тут быстро не поедешь. Удар с юга просто напрашивается. В районе Успении выход, и они сразу отрезают Донецк непосредственно от сообщения с Российской Федерацией.

Резервистов будет поздно призывать, не говоря уже о том, что нынешнее руководство все побежит, в этом можно не сомневаться. Качество руководства ДНР и ЛНР не сильно отличается от меткого слова «дерьмо». Если отличается, то только в худшую сторону. Все будет парализовано сразу и мгновенно», – заявил Стрелков.

Он также подчеркнул, что спасти республики от военного поражения сможет только российская армия, которая, впрочем, может быть и не введена в ЛДНР:

«В принципе, вопрос решается достаточно просто. Все существование ДНР и ЛНР зависит только от одного, в случае украинского наступления – это придут ли на помощь российские Вооруженные Силы, в каких количествах и в какие сроки. И как они придут, это тоже очень важно.

Если они будут входить по чуть-чуть и не сразу, то, во-первых, они понесут очень большие потери, во-вторых, противник-то будет воевать всерьез, а они будут входить, скорее всего, не имея точного понимания, где, что и как происходит.

Первый и второй корпуса Народной милиции, так называемые, фактически играют роль завесы, прикрытия. Они должны продержаться сколько-то времени, пока за их спиной не развернутся, если они развернутся, основные силы, «северный ветер».

Вопрос заключается в том, что это прикрытие настолько слабо и мало боеспособно, что сыграть роль завесы в случае масштабной атаки противника оно не сможет. Оно будет сметено, сдуто просто практически мгновенно. И в этой ситуации времени на разворачивание у российских войск просто не будет, и если они будут действовать согласно планам таким, что можно будет выдвинуться в определенные районы, заранее намеченные, их будут бить еще до выдвижения. Причем, скорее всего, не только с воздуха, но возможно, что будут бить прямо с земли достигшие туда украинские военные.

…Даже, если российская армия вступит в силах тяжких на территорию ДНР и ЛНР, я прогнозирую очень тяжелые потери, в том числе поражение российских войск на этом участке. По одной простой причине – противник готовится к войне давно, противник, как бы он не был – не надо преувеличивать мощь украинской армии, она не очень мощная, но противник обстрелян, много чему научился – это отнюдь не 14-й год.

Противник постарается использовать все свои преимущества. А их будет встречать необстрелянная армия. Потому что лучшие подразделения находятся у нас в Сирии, теперь еще загнали Ульяновскую бригаду в Карабахский котел.

Ну, все может быть очень печально. И не только для ополчения, но и для российских сил, если они придут. А здесь возникает вопрос. Со всем можно справиться, как говорится, возникает вопрос – готова ли Российская Федерация к адекватным действиям в защиту республик», – перечислил свои опасения Стрелков.

Он отметил, что основные усилия украинской армии будут сосредоточены как раз на донецком направлении, чтобы отрезать его от России. После этого наступление на Луганск будет практически не остановить.

«Если будет сдан Донецк, о Луганске вообще (речь не идет). Во-первых, три четверти Луганской области в руках у укров. От самого Луганска остался только «донецкий» огрызок. В случае взятия Донецка и Горловки, они решают все свои задачи. Остановить их после этого будет чрезвычайно сложно», – заявил Стрелков.

На это ведущий эфира публицист Максим Калашников отметил, что решить вопрос могло бы признание ДНР и ЛНР со стороны России и отказ от выполнения «Минских соглашений»: «Понятно. Вместо того, чтобы показать всю решимость, признать эти республики и включить их в состав Российской Федерации, они продолжают торг и уже надоевшую до тошноты эту мыльную оперу с «Минскими соглашениями», которые уже ясно, что они не выполнимые».