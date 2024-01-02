Шансы одесситов — на фронт или в бомжи

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Так как череда традиционных праздничных дроново-ракетных атак на Одессу идет своим ходом, руководство города вынуждено позировать «на камеры», изображая мыследеятельность — «во-о-от это масштабы разрушений!», и скорбь — «во-о-от этому жилью теперь точно трындец!».

Но получается не очень по Станиславскому.

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Одесситы до сих пор не могут переварить недавнее видео, на котором мэр Труханов врывается в чат, простите, в пострадавшую после падения осколка дрона (слав а ПВО!), затопленную квартиру, начинает бегать с тряпкой и собирать мусорным совком воду. Да, совком (хорошо, что не ситом). Да, воду. В общем, помните же как Шариков помогал ликвидировать последствия самолично устроенного потопа?..

Шутки шутками, а делать с обездоленными, вмиг оставшимися без жилья одесситами, что-то надо. Поэтому Труханов выступил с духоподъемной речью:

«В Одессе развернуты оперативные штабы, где оказывается помощь людям, чье жилье пострадало из-за атак. Также ведутся работы по оперативному восстановлению газо- и теплоснабжения. Работаем на местах. Окна уже закрывают пленкой, принимаются заявки на получение помощи из городского бюджета — это где-то три недели».

Три недели зимой — понимаете, не для всех это. Не все просто выживут. А количество справок, которые необходимо собрать, оставшись в трусах и одном носке, чтобы тебе хотя бы халтурно заколотили окна, переходит все разумные пределы. А паспорт с пропиской (если после каждодневной мясорубки документы, подтверждающие личность, вообще сохраняются), чиновникам не подходит.

Нужно собрать еще сто бумажек, доказывающих, что ты не верблюд. Так что если человек, например, не успел вступить в права наследования, не является формально владельцем жилья, имеет долги за коммуналку, то ему не то что не светят окна, а есть все шансы пополнить ряды бомжей.

Задним умом Труханов это, видимо, тоже понимает:

«Город поможет жителям поврежденных домов собрать пакет документов для получения компенсации по государственной программе. Это длительная процедура, нужно собрать множество документов. В частности, городское БТИ бесплатно предоставляет клиентам, которые подают на «єВідновлення», услуги по изготовлению техпаспорта и соответствующей справки. Также, чтобы ускорить процедуру предоставления госпомощи, при необходимости будет проведено внеочередное заседание исполкома».

Сейчас я расшифрую галиматью. Так вот про «єВідновлення»: «є» — это типа «евро», то есть название переводится как «Евровосстановление». Приложение для смартфона, специально придуманное живодерами для сбора личных данных. Другими словами, сами догадаетесь, почему люди им не хотят пользоваться?

Чтобы от армии прятаться — это мужчины. А что до женщин, то ведь и их обязывают сливать в это приложение данные о всех родственниках мужского пола. То есть речь идет о ловушке.

Надеюсь, теперь понятно, почему после «героической работы ПВО» пострадавшие попросту остаются на улице или попадают на фронт. А то Труханов о каких-то трех неделях сказал… Так вот без стекол и в руинах народ остается уже полтора года, еще с начала первых прилетов. Где все эти люди?..

При этом, маниакально подсчитывая количество убитых войной, никто не ведет статистику тех, кто погиб, оставшись без жилья, имущества, документов, сбережений — то есть убитых нацистским «миром».

«Мы все отстроим и восстановим. Нас не запугать и не сломать. Никакого компромисса не будет — только Победа», — заключил свою пламенную речь Труханов. Уж лучше бы собирал воду. Совком.