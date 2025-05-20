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Сейчас санкции США против России менее вероятны, чем когда-либо, а тон президента Дональда Трампа после разговора с Путиным снова оказался примирительным: такую оценку вчерашнему телефонному разговору президентов США и РФ дал в своей колонке корреспондент The Times Джордж Гриллс.

«Вместо того чтобы применить к России «разрушительные» санкции, на которые некоторые надеялись, Трамп назвал разговор с Путиным «прекрасным» и заявил, что россия имеет «огромную возможность» вести бизнес из США, если война завершится» , — сетует британский журналист.

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По мнению Гриллса, еще более выгодным для Кремля стало заявление Трампа о возможном отказе Вашингтона от непосредственного участия в переговорах.

Напомним, что президент США предположил, что переговоры могли бы пройти в Ватикане под эгидой Папы Римского, и добавил, что конфликт может быть урегулирован только между двумя сторонами.

«После нынешнего разговора и без того слабая надежда на введение санкций со стороны США и более жесткую позицию Трампа выглядит еще менее реалистичной, чем когда-либо» , — заключает Гриллс.

Британский канал Sky News также уверен, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Путиным выглядит как «очевидное поражение американского президента».

«Как это можно представить иначе, чем как провал президента США? Провал в переговорах, дипломатии и управлении конфликтом. Если Путин до сих пор и не переиграл Трампа и не унизил его, то официальное сообщение с российской стороны лишь укрепляет впечатление, что именно Путин полностью контролируют ситуацию», — считает корреспондент канала в США Джеймс Мэттьюз.

По мнению журналиста Sky News, администрация Трампа пыталась задать тон в преддверии разговора, транслируя месседж «Америка прежде всего». Вице-президент Джей-Ди Вэнс прямо заявил: «США готовы выйти из игры, если не будет приемлемого для них сценария».

Однако эти маневры не сработали.

«Путин, без сомнения, услышал этот сигнал и пришел к выводу: стоит просто переждать — и Америка сама уйдет, оставив Украину открытой для дальнейшего российского наступления», – считает автор.

Все это, по мнению британского журналиста, деморализует западную коалицию:

«Украина и европейские союзники США давно опасались, что Трамп их просто предаст. Но они были готовы подождать обещанного «мирного решения», которое Трамп все время обещал, ведь им критически важна поддержка Соединенных Штатов. Теперь они оказались перед фактом: ключевой разговор ничего не дал, и ситуация для Украины только ухудшилась», – резюмирует автор, транслируя очевидное недовольство западных ястребов тем фактом, что их сценарий раз за разом не проходит.

Еще одно британское издание – FT – считает, что ключевой вопрос в ведущейся сейчас дипломатической игре — кого Трамп обвинит в провале мирных переговоров, если они сорвутся.

«Лучший сценарий для Путина — если Трамп возложит вину на Зеленского, а затем снимет санкции с России и прекратит поставки оружия и разведданных Украине. Украинское правительство, в свою очередь, надеется, что если Трамп всё же придёт к выводу, что именно Путин мешает миру, то согласится ужесточить санкции против России и направит Украине новые поставки вооружений», – говорится в публикации.

Издание настроено весьма пессимистично:

«К сожалению, на данный момент шансы, похоже, на стороне России. Длительное восхищение Трампа Путиным и его растущее раздражение по отношению к Зеленскому делают вероятным, что терпение он первым потеряет именно к украинскому лидеру», – резюмирует автор статьи.

Европейские чиновники, как пишет Financial Times, также считают разговор Путина и Трампа “крупной победой” для России. Кроме того, в ЕС полагают, что США отходят от поддержки Украины.