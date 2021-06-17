«Шантаж и недоговороспособность». Пушилин рассказал о переговорах с Киевом по обмену пленными

17.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Опыт переговоров по обмену пленными показывает, что украинская сторона несамостоятельна и недоговороспособна, а потому целесообразнее добиваться выполнения взятых Киевом на себя обязательств, чем разрабатывать какие-то новые форматы.

Об этом на встрече с журналистами в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был совершен обмен в 2019 году и в начале 2020 года, были подписаны соответствующие протоколы. Окончанием обмена является процессуальная очистка. Под всем этим стоят подписи украинской стороны, но процессуальной очистки нет по сей день. Тогда о каких новых формулах может идти речь, если они не выполнили взятые на себя обязательства?» – риторически отметил Пушилин.

Он добавил, что украинская сторона занимается откровенным шантажом и рассказало последней встрече.

«У Зеленского лежит на столе девять ходатайств о том, чтобы процессуальная очистка была закончена. В ответ на это они отказываются. Кравчук во время последней встречи сказал, что мы должны освободить четыре человека, и тогда Зеленский подпишет ходатайства. Что это, если не шантаж? Как же тогда те разговоры о том, что невозможно процессуально очистить, потому что это противоречит внутреннему законодательству Украины? То есть если мы отпустим четыре человека, то украинское законодательство перестанет действовать? Ну, это же откровенный шантаж и манипуляция, ложь и цинизм», – рассказал глава республики

При этом он подчеркнул, что такими действиями Киев делает хуже не только жителям республик Донбасса, но и своим гражданам.

«Их же граждане тоже не попадают домой к своим семьям. Вот о чем нужно подумать. Они враги для своих граждан. Если бы, например, сын Кравчука, которого он собирался отправить воевать во время очередной мнимой «агрессии» России, оказался в плену, то Кравчук бы обязательно нашел какой-то способ разрешить эту ситуацию, и ходатайство бы сразу было подписано. Но когда речь идет о простых гражданах Украины, Кравчук не собирается идти навстречу. Это вот ситуация, в которой мы сейчас находимся», – заявил Пушилин.

«Поэтому – да, списки все проработаны, всё понятно, но сначала должно быть выполнено все, что написано в протоколах, а потом мы будем двигаться дальше. Поэтому сейчас можно выдумать новый формат, но опять придется думать, где нас может обмануть Украина. Это недоговороспособная страна, не суверенная, она не может отвечать за свои заявления. Поэтому здесь лучше десять раз перестраховаться и добиваться от Украины выполнения взятых обязательств. В этой парадигме мы и будем двигаться», – заключил глава ДНР.