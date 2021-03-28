Шантаж: Как хитрые итальянцы пытаются вернуть поставки пармезана в Россию

28.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Италия с Испанией добиваются на переговорах с Москвой снятия контрсанкций в обмен на регистрацию в Европе российской вакцины.

Об этом в интервью киевской журналистке Наталье Влащенко заявил либеральный российский политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ведётся обсуждение того, что Россия может снять контрсанкции – запрет на импорт продовольствия из Италии и Испании, а это настолько любимые некоторыми слоями нашего общества пармезан и хамон. Отменить санкции хотят в обмен на регистрацию российских вакцин в Европе», – сказал Белковский.

Попытки итальянцев вернуть поставки санкционных сыров в Россию подтверждает российский предприниматель Олег Сирота, владелец сыроварни «Русский пармезан».

«Зачем они это делают? Они понимают, что навсегда теряют российский рынок и пытаются хоть как-то на него вернуться.

Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за 6 лет контрсанкций выросло почти на 25 процентов. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Импортозамещение по сырам также идет очень успешно. Оно, в целом, совершенно удалось уже по фермерским сырам (тут вообще бум проектов), по моцарелле и буратте, по сырам с плесенью, сейчас уже подходит к полному замещению по полутвёрдым сырам.

Для понимания – одна только моя родная Московская область, которая по итогам первых месяцев этого года вышла на первое место в России по производству сыра, запустила больше 200 сыроварен. С нуля! При этом мы, сыровары Подмосковья, не то, что занимаемся развитием, а ещё и активно смотрим на экспортные рынки.

У нас пока остается не взятой самая непростая ниша – с пармезаном. Она реально сложная и долгая – нужно строить сначала фермы под особый рацион для коровок, потом запускать гигантские дорогостоящие погреба, а потом закладывать сыр на несколько лет. Здесь есть и еще одна проблема — технология производства пармезана долго отлаживается: сварил сыр, заложил в погреб, а через пару лет узнаешь, где ошибся. И начинаешь заново. У нас этот процесс идёт – первый пармезан был вкусный, но мясистый, похожий на швейцарский сбринц, и мы его поправили. Отлаживаем.

Это действительно самое сложное и дорогое, что есть в переработке молока, да и вообще один из самых сложных процессов в сельском хозяйстве – это его венец. Это, примерно, как авиастроение и автомобилестроение в промышленности.

Нам нужно еще лет 5-7, чтобы окончательно решить вопрос с пармезаном. Разрешение на ввоз импортного пармезана просто остановит инвестиции и сделает бессмысленными колоссальные вложения необходимые для этого. А вот после этого срока мы не только будем его производить, а ещё и активно экспортировать начнём. Нам просто нужно время. Не могут девять женщин за месяц родить одного ребенка, примерно так же и мы с пармезаном», – пишет Сирота в своем блоге.