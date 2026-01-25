«Шантаж Кубы – это прямой вызов России» – Шишкин

За год президентства Дональда Трампа экспансионистские амбиции США сильно возросли.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп все ясно и четко расписал в своей Доктрине национальной безопасности, где объявил, что западное полушарие – это будет крепость США, а весь остальной мир – это то, за господство над чем он будет бороться.

Как он сказал: возрождаем обновленную Доктрину Монро. Её ещё иногда называют «Донро». Что значит обновленная? Это доктрина, в соответствии с которой западное полушарие – это наше, а вот за все остальное мы будем бороться с Китаем, с ЕС», – ответил Шишкин.