Шантаж МВФ Коломойским – это циничный и расчётливый ход

28.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Запугивание МВФ украинским дефолтом со стороны олигарха Игоря Коломойского является не заботой о следующих поколениях украинцев, а желанием побудить западных кредиторов реструктурировать долги таким образом, чтобы их выплата пришлась на каденцию другого президента, который придёт на смену Зеленскому.

К такому выводу в эфире телеканала «Россия-1» пришли в ходе дискуссии экс-нардеп Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров и российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем лично мне понравилось заявление Коломойского, мне кажется, оно просто великолепно, потому что Коломойского никто не может обвинить в том, что он агент Кремля, выступает с российских позиций или что-то в этом роде, но он в нескольких словах в красках обрисовал всю картину по Украине. Во-первых, он совершенно очевидно сказал, что всё, что происходит на Украине, это американский проект, который использует Украину против России. «Поэтому Украина для вас – только предлог», сказал он, «Поэтому вам всё равно, что там, на Украине, происходит с людьми, хотите использовать Украину как инструмент – давайте, платите». Не это ли говорим мы уже лет пять, если не больше?» – отметил в ходе дискуссии ведущий программы, политолог Сергей Михеев.

«Второе, Коломойский фактически говорит о том, что программы МВФ не развивают экономику Украины, а загнали страну в долговую яму и, на самом деле, являются тяжелейшей проблемой, и единственное, что можно сделать, это взять и каким-то образом отстраниться от МВФ или как минимум заставить его реструктурировать долги. А как заставить? Выставить такой ультиматум, заставить их понервничать и так далее. То есть, он две составляющие вещи – военнополитическую, геополитическую и экономическую – обрисовал просто совершенно откровенно», – добавил Михеев.

Продолжая тему, Спиридон Килинкаров предположил, что таким образом Коломойский пытается переложить ответственность за политику майданщиков 2015-2019 годов на преемников, либо вообще откреститься от её разрушительных последствий.

«То, что озвучил Коломойский, мне кажется, это тактика в отношении МВФ, который не просто сел на голову украинцам, а свесил ноги и делает с ними всё, что хочет. Тактика примерно такая: три года назад правительство Яценюка и Яресько «реструктуризировало» долги Украины, реструктуризация прошла таким образом, что на период 2019-2020 гг. выпадает максимальное количество финансовых ресурсов, которые должна выплатить Украина, у Украины этих денег нет – 21 миллиард в целом мы должны отдать в МВФ.

В чём, на мой взгляд, идея, которая была озвучена Коломойским: фактически это шантаж МВФ, либо вы реструктуризируете нам долги в очередной раз, перекинете на более поздний период, либо мы будем вынуждены объявить дефолт – другого выхода из этой ситуации просто нет», – заявил Килинкаров.