Шантажом и посулами США толкают правящую элиту Казахстана на антироссийский путь

14.10.2021 13:14 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Запад усиливает свое воздействие на правящие элиты Центральной Азии, в особенности на руководство Казахстана и придворных олигархов с целью корректировки их курса и недопущения углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сближения с КНР.

Сейчас излюбленная американская тактика «кнута и пряника» применяется вновь, чтобы подстегнуть процессы «украинизации» в республике и регионе в целом.

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Как только Касым-Жомарт Токаев неожиданно заявил о том, что в Казахстане Росатомом будет построена АЭС, а цифровизацию осуществит Сбербанк, то тут же активизировался Европарламент, пригрозивший Нур-Султану санкциями за нарушения прав человека, а затем появились расследования журналистов из ICIJ, которое получило название «досье Пандоры» и которое непосредственно затронуло правящую семью Назарбаева и его последнюю неофициальную жену.

Засветились в расследовании придворные олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, известные как доверенные лица первого президента, а также Асель Курманбаева, та самая последняя жена Елбасы, которая получила в виде переводов с их оффшорных счетов 30 миллионов долларов. Под удар попал и экс-премьер Великобритании Тони Блэр получавший по 10 миллионов долларов в год в качестве советника Нурсултана Абишевича.

Назарбаев и его последняя жена Асель Курманбаева.

До этого в западной прессе были разоблачительные публикации в отношении среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева о коррупционных сделках с постройкой трубопроводов в Китай, а еще ранее британские СМИ прошлись по старшей дочери «лидера нации» Дариге Назарбаевой, которая вместе со своим старшим сыном купила знаменитый дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. В прошлом году радио «Свобода» полоскала и самого Елбасы по поводу его дорогой недвижимости в Турции.

В общем всё святое семейство попало в прицел европейских и американских журналистов, находящихся под контролем спецслужб, вовсе не случайно, а с целью оказания разоблачительными расследованиями серьезного давления. Под каток таких дозированных воздействий попадают и активы Нацфонда. Так в странах ЕС арестованы по решению суда по делу молдавского миллиардера Стати казахстанские счета на сумму в 6,5 миллиардов долларов.

Под угрозой арестов оказались и казахстанские акции крупнейших месторождений Кашаган и Тенгиз на Каспии в рамках судебных разбирательств и обеспечения исков. Поэтому следует ожидать, что в Нур-Султане (Целинограде) власти будут особо шёлковыми по отношению к Западу и, наоборот, усилят русофобскую линию и примут новые меры по дальнейшей тотальной декоммунизации и дерусификации страны.

Это уже началось, судя по принятию казахстанским парламентом 6 октября как раз в канун дня рождения Владимира Путина «языковых поправок» в законодательстве о визуальной информации, в результате которых будут убраны вывески на русском языке и произойдёт смена названий населенных пунктов. Тут же ускоряется и деятельность государственной комиссии по окончательной реабилитации, призванной признать «голодомор» и оправдать басмачей и пособников нацистов.

Помимо этого, активизируются по команде в республике и националистические группировки – аналоги «языковых патрулей». В частности, особым радикализмом отличается сообщество по защите прав казахоязычных потребителей «Qazaqsha Jaz – Қазақша жаз» («Пиши на казахском»). Группа существует более года, ее идейными вдохновителями является некая Алия Сари и терроризирует сайты разлитых коммерческих структур, требуя перевода всей размещенной в Казнете информации на казахский язык.

Логотип очередного «языкового движения» «Qazaqsha Jaz – Қазақша жаз» («Пиши на казахском»).

Примечательно также, что в Европарламент 11 октября была направлена целая делегация депутатов Мажилиса и Сената РК в целях оправдания проведения репрессий внутри страны. В состав делегации включен и один из идеологов казахского национализма Айдос Сарым. Его присутствие должно было показать европарламентариям, что власти на правильном пути, так как вооружены идеями декоммунизации. Интересно, что в том же Брюсселе этот же деятель представлял интересы прозападного псевдооппозицинного движения «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»).

Айдос Сарым, идеолог казахского национализма и депутат от правящей партии Нур Отан.

Но помимо кнута у Вашингтона есть еще и «пряник» в виде предоставленных кредитов от МВФ в размере полтора миллиарда долларов и от Азиатского банка реконструкции и развития для пополнения республиканского бюджета. А закрепляющим фактором прозападного курса Нур-Султана стало заседание «C5+1» министров иностранных дел стран Центральной Азии и США на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, в свою очередь, заявил, что «С5+1» зарекомендовала себя как регулярная площадка обсуждения региональной безопасности, наращивания взаимовыгодных связей внутри региона Центральной Азии и США». На этом мероприятии была подтверждена преемственность курса на создание «зелёной экономики». Министр также провел отдельные встречи с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу и старшим директором офиса по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эриком Грином.

Представители Белого дома рекомендовали активизировать работу между USAID и KazAID якобы в рамках оказания гуманитарной помощи Афганистану. То есть даже после ухода американских войск Вашингтон старается сохранить своё влияние в Центральной Азии за счет встреч в формате «C5+1» и еще больше привязать к себе правящие элиты шантажом, угрозами и различными подачками.

Не случайно тот же Мухтар Тлеуберди льстиво заявил на этой встрече:

«В преддверии празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и США хотелось бы отметить, что Казахстан и впредь будет прилагать усилия совместно с американской стороной по расширению взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах».

Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

Поэтому действительно периоду проституированной «многовекторной» политики приходит конец, но на самом деле это означает еще большее сближение с США и с Западом и ускорение отрыва страны от общего социокультурного пространства за счет введения латиницы, выдавливания русского языка, реабилитации бандитов и карателей и признания «голодомора». И всё потому, что вся эта назарбаевская верхушка крепко и давно находится на крючке у Вашингтона и переживает о своих зарубежных активах больше, чем о будущем страны и своего народа.

В связи с этим мы еще будем свидетелями новых волн русофобии и синофобии и роста национализма, помноженного на религиозное мракобесие. К сожалению, вся Центральная Азия также потихоньку погружается в это болото деградации. Если ничего не предпринимать в регионе, в деле пресечения западного влияния и вытеснения американского капитала, то благоприятный исторический момент может быть упущен.