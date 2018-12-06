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Шапито: действующих военнослужащих ВСУ пытаются повторно призвать в армию
Украинским военнослужащим на мобильные телефоны стали поступать звонки с призывом прибыть в военкоматы для участия в сборах резервистов.
Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В частности он сообщил, что разведкой ДНР продолжает фиксироваться полная неразбериха в вооруженных формированиях Украины в связи с введением военного положения в стране.
«Украинские боевики жалуются своему командованию о поступающих им звонках на сотовые телефоны из военкоматов с требованием прибыть на сборный пункт для участия в сборовых мероприятиях. После эмоциональных ответов о том, что они уже являются военнослужащими и проходят службу в зоне «ООС», военкоматы перестают терроризировать своих жертв», – отметил Эдуард Басурин.
Таким образом, по его мнению, в украинской армии до сих пор нет выстроенной системы на случай мобилизации своих граждан.
«Второй вывод о том, что потенциальным призывникам всегда можно легко отказаться от сборовых мероприятий, убедительно сообщив звонящим о нахождении на службе, особенно в зоне «ООС»», – рассказал официальный представитель оборонного ведомства ДНР.
Метки: Басурин, ВСУ, мобилизация
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