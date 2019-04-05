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05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Политические репрессии, Права человека, Преследования журналистов, Спецслужбы, Украина
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Шапито: Генпрокуратура обвинила адвоката Вышинского в незаконной приватизации дома

Генеральная прокуратура сообщила адвокату директора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского Андрею Доманскому о подозрении в незаконной приватизации здания в центре Киева, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

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По результатам предварительного расследования полиция сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Полиция сообщает, что адвокат Совета адвокатов Киевской области совершил незаконную приватизацию собственности территориальной общины Киева на территории государственного историко-архитектурного заповедника “Древний Киев” по ул. Петра Сагайдачного в Киеве в пользу оффшорной компании и в дальнейшем совершил ее легализацию путем продажи.

Кроме того, 2 апреля правоохранители сообщили о подозрении руководителю предприятия, якобы причастного к незаконной схеме. Также на причастность к данному преступлению проверяются должностные лица Фонда государственного имущества.

Напомним, Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили с госизмене, в призывах к нарушению суверенитета страны и территориальной целостности. Вышинского арестовали без права внесения залога, ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его виновным.

Власти Украины сознательно затягивают дело Вышинского, постоянно продлевая для опального журналиста меру пресечения в виде содержания под стражей.

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