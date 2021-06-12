Шапито под вывеской «крымской платформы». Посол Белоруссии посетил антироссийское мероприятие

12.06.2021, Херсон, Александр Ростовцев

Новости Украины

10 июня в селе Стрелковое, что на Арабатской стрелке, начал работу двухдневный форум «Южная стратегия развития», сервированный украинскими властями как «международный инвестиционный».

Помимо рассмотрения кучи несбыточных проектов по оздоровлению делового климата и инфраструктуры Херсонщины, главными темами форума заявлены «деоккупация Крыма» и возможность как-нибудь исхитриться, чтобы присоединить газовое месторождение «Стрелковое» в Азовском море к издыхающей газотранспортной системе Украины, для чего необходимо построить газопровод длиной 96 км.

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Открытию форума предшествовала мощная медийная накачка, деньги на его проведение выделила известная грантораздаточная контора USAID, а для его организатора, вдохновителя и выгодополучателя «постпреда в АРК» Кориневича мероприятие должно было стать лебединой песней и возможным трамплином к достижению новых административных высот.

Должно было, но не стало. Понимание, что форум обернётся сокрушительным провалом, появилось во время регистрации приглашённых участников. Но после того, как организаторы «Южной стратегии» уточнили список VIP-гостей, прослезились даже самые стойкие.

По признанию херсонской областной прессы, «Несмотря на широкую пиар-компанию Международного форума «Южная стратегия развития», VIP-чиновники фактически проигнорировали мероприятие и не приехали на Арабатскую стрелку».

Из руководителей южных областей на открытии форума присутствовал только председатель ХОГА Сергей Козырь и представители Донецкой и Одесской облгосадминистрации на уровне заместителей. Не было видно на форуме и чиновников государственного уровня, кроме нескольких заместителей министров и председателя Государственного агентства развития туризма.

Некоторые из высших чиновников, например министр культуры Александр Ткаченко, председатель концерна Укроборонопром Юрий Гусев, министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко снизошли до видеосвязи в режиме онлайн.

Организаторам форума удалось собрать с бору по сосенке 600 участников, представляющих общины юга Украины. Ранее высокое начальство громогласно обещало в СМИ, что «Южная стратегия развития» станет региональным событием года.

Тональность форуму должна была задавать команда «Крымской платформы», однако доминирующее присутствие представителей этого проекта на мероприятии практически не ощущалось.

Если не считать несущей на сложных щах порожняк «смотрящей от меджлиса» за «деоккупацией Крыма» в МИД Украины непотопляемой Эмине Джапаровой, можно смело утверждать, что «Крымская платформа» на форуме практически никак себя не проявила.

Джапарова ездит по ушам телезрителей

В разгар мероприятия некоторые наблюдатели высказали предположение, что в сложившейся ситуации Зеленскому, под патронатом которого проходит форум, делать на Арабатке нечего. Но Вовка-президент всё-таки появился вечером перед делегатами. Приезд «свадебного генерала» только усилил бессмысленность происходящего.

Впрочем, 11 июня кое-какой смысл у форума появился, и возник он не в результате стараний украинской стороны. Но об этом ниже.

Выступление «постпреда в АРК» Кориневича получилось интересным благодаря пассажу, в котором чиновник назвал место проведения форума (Стрелковое, Генический район, Херсонская область) Джанкойским районом Крыма.

Учитывая то обстоятельство, что Генический район, включая северную часть Арабатки и село Стрелковое, входил в состав Крымской области до передачи её Украине Хрущёвым, Кориневич правильно ставит вопрос: территориальная целостность российского Крыма должна быть восстановлена полностью!

Где-то в середине мая, у границы с Крымом вновь завелись правосеки из «12-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса», числом в десяток рыл. Несколько дней «патриоты Украины» вели фотосессию «на линии фронта», принимая угрожающие позы и размахивая флажком УПА перед российскими пограничниками, после чего убрались на свою «базу Чонгар».

На первый взгляд, фотосессия преследовала цель вновь заявить о себе, как о главной движущей силе «освободителей украинской земли». Но выложенные в Facebook одним из боевиков фотографии говорили немного о другом: без государственной и олигархической поддержки хлопцы отощали, поиздержались и подались подъедаться на южные хлеба, умоляя людей добреньких помочь, то чем может.

Открыто попрошайничать «авангарду борьбы с Россией» было зазорно, поэтому процесс обставлен благородным «продолжением мобилизации в ряды «Правого сектора». Все дары тщательно фиксировались на фото и выкладывались в соцсетях: консервы от диаспорян, несколько коробок «сборной солянки» из кетчупа, майонеза, макаронных изделий и других незамысловатых харчей, и даже убитый на сельхозработах грузовик ГАЗ-53, купленный хлопцам какой-то чокнутой бабкой.

Подайте “Правому сектору” кто чем богат

боевая техника “штурмовой роты ДУК ПС”, переданная чокнутой бабкой

Появление «боевой техники» в «12-й ОСШР ДУК» было ознаменовано приказом «главного штаба ДУК ПС» об использовании на автомобилях внутренних номерных знаков ДУК. Всё как у взрослых.

Судя по цирку на конной тяге, устроенной правосеками, их появление на Чонгаре не случайно и явно связано с проведением форума с «деоккупационным» уклоном.

“штурмовая рота ДУК ПС” к “деоккупации” Крыма готова!

Одновременно с началом форума в Стрелковом, в Херсоне вылезло самоварное мурло Серёжи Куницына, бывшего «смотрящего» Кучмы и Ющенко по Крыму, а потом и по Севастополю. Куницын посетил неких студентов-крымчан из Херсонского университета и, как «глава ассоциации футбола АРК» щедро одарил учащихся футбольным мячом с автографами.

Куня и студенты

Интересно, что на всех снимках хорошо видна морда Куницына и ни одного студента, если не считать кучки немолодых пузатых дядек.

Примерно в одно время с Куницыным, на границе с Крымом, у КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» нарисовались евроорганизмы швейцарского посла и нескольких мелких британских дипломатов, осмотревшие украинские пограничные будки. Иностранные гости похлопали сопровождавших их украинских чиновников по горбатым спинам и заверили украинскую сторону, что будут её поддерживать и дальше.

Если рассматривать всё происходящее в едином ключе, то сложно избавиться от мысли о разыгранном дурацком политическом шапито под вывеской «кымской платформы». Особенно удручает, что участие в этом позорище принял и белорусский посол в Киеве Игорь Сокол, как стало известно на второй день форума из сообщения на официальном сайте посольства Республики Беларусь на Украине.

это, кстати, посол Белоруссии И. Сокол на этом сраном форуме

Если учесть, что, согласно протоколу, главы и члены дипломатических миссий не могут принимать предложения посетить политические мероприятия в частном порядке, выходит, что участие Сокола в шоу, где задействованы USAID, «Крымская платформа», Куницын и правосеки, санкционировано в Минске, на высшем уровне.

Из чего следует, что Лукашенко нашёл способ донести до сведения Зеленского, бандерлогов и «западных партнёров», что Крым российским он признавать не будет, несмотря на все предпринятые Кремлём усилия по спасению своего ближайшего союзника.