Шапкозакидательство Трухана: Наш фрегат спокойно уничтожит любое натовское корыто

Владимир Гладков.  
12.01.2023 08:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Выход российского фрегата «Адмирал Горшков» в дальний поход является мощным прикрытием России со стороны Средиземного моря.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выход российского фрегата «Адмирал Горшков» в дальний поход является мощным прикрытием России со стороны...

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«Мы сейчас строим вооруженные силы. Предполагаю, что задачи СВО рассматриваются в ряду важных, но не как самые основные. А обороноспособность РФ обеспечивается другими способами, в том числе и выходом этого «Циркона», – сказал он.

Трухан подчеркнул, что теперь в любое вражеское судно, вошедшее в Средиземное или Чёрное море, может «случайно» прилететь «Циркон».

«Потому что любое корыто, которое придёт в Средиземное море, может турок прогнут, и кто-то в Чёрное зайдёт. И в это корыто случайно прилетает товарищ «Циркон» – система не отработанная, бывает.

И какой-нибудь крейсер просто сложится от кинетического удара, не говоря уже, что у него боевая часть тоже не с новогодними подарками», – добавил эксперт.

Впрочем, как сообщал «ПолитНавигатор», российские военные аналитики не разделяют такого рода шапкозакидательских настроений, отмечая, что российские ВМС по-прежнему уступают американским в боевой мощи, а поход одного корабля с «Цирконами» не меняет ситуации.

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