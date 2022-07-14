Шапкозакидательство в риторике командования СВО может повторить ошибки 2014 года – Алкснис

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Новости Украины

Если завтра на Воронеж упадут украинские ракеты, российским властям может дорого обернуться риторика о том, что «мы ещё всерьёз СВО не начинали».

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Спец Live» заявил российский политик Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по заявлениям, считается нормальным затягивание спецоперации. В 2014 г. говорили «Украина сама развалится, рухнет. Зачем ее подталкивать? И так все решится!». Эти шапкозакидательские отношения сейчас тоже формируются наверху, а эти верхи формируют шапкозакидательское отношение у Путина. А это – очень опасно, когда главнокомандующий не имеет объективной информации о происходящем на фронтах, ему сообщают только приятные новости. Это может закончиться тяжелыми последствиями», – рассуждал Алкснис.

Он добавил, что внешнеполитическая повестка совершенно не располагает к сверхоптимистическим заявлениям.

«Меня беспокоит поступившая информация о том, что, с одной стороны, Байден и руководство НАТО заявили, что они не будут предоставлять Украине дальнобойные ракеты к системам залпового огня, а с другой стороны, упорно идут слухи из западных СМИ о том, что решение о поставках дальнобойный ракет с радиусом действия 300 км, все-таки, было принято. Вы представляете, если действительно ракеты появятся на вооружении украинской армии? Под ударом окажется огромная территория, включая Воронеж. Представьте: завтра на Воронеж упадут украинские ракеты. На фоне заявления Путина о том, что «Мы и воевать-то по-настоящему еще не начали», о том, что «Все нормально, все хорошо» – это будет такой удар по власти, такой обвал, что это может кончиться очень плохо, в том числе, для Владимира Путина», – предупредил политик.