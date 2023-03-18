«Шарахнули, и нет Байдена» – в Москве предложили объявить в розыск президента США

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В ответ на решение суда в Гааге об аресте президента России Владимира путина Москва может скооперироваться с Китаем и Ираном для того, чтобы осудить и объявить в международный розыск американского лидера.

Об этом в эфире интернет-канала «Книжный день» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас можем создать Международный уголовный суд в составе Ирана, России и Китая, и объявить в розыск президента США. Нам никто не мешает. Мы можем это сделать практически, потому что для американского президента в этом случае будет закрыта поездка везде», – сказал эксперт.

Сивков подчеркнул, что в таком случае американский президент станет легитимной целью для уничтожения.

«И, если американцы позволили себе убить генерала Сулеймани, то иранцам никто не помешает долбануть по американскому президенту, если он приедет в Израиль. Или ещё куда-нибудь. Нет проблем, у Ирана есть высокоточные ракеты, которые бьют на три тысячи километров, а точность попадания менее пятидесяти метров. Очень точные, с кассетной боевой частью. Шарахнули по нему, и нет Байдена», – подытожил он.