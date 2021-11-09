Шарий и обнаглевший от безнаказанности Цимбалюк обменялись «любезностями»

Новости Украины

Пребывание в РФ таких людей, как почувствовавший полную безнаказанность и вседозволенность украинский пропагандист Роман Цимбалюк, которого давно пора пожизненно выслать из страны, не имеет ничего общего с демократией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил признанный в ЕС политическим беженцем журналист и видеоблогер Анатолий Шарий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне регулярно встречались комментарии Цимбалюка относительно журналистов, против которых ввели санкции, относительно меня, моей семьи. Мне всегда было непонятно, что он там (в Москве – ред.) сидит.

Но когда я вчера после очередного его комментария начал углубляться, я просто прозрел, я такого не ожидал, и люди, которым я зачитывал, они говорили: «да ладно, такого не может быть». Но я сначала выписал его цитаты, потом делал видео, я уверен, что это 1% от всего.

Он ненавидит просто народ, он не ненавидит власть, начали писать – «да он критикует власть». Он ненавидит народ, народы, которые живут на территории России, он ненавидит Россию, и он призывает к очень нехорошим вещам, он высмеивает отдельные народы.

То есть, кто ему позволял так долго это осуществлять на территории России? Если бы сидел в Украине – да ладно, рынок широкий, там много таких, и всем плевать.

Но он сидит в России, он фотографируется на фоне Кремля, и здесь уже не катит эта история, что мы показываем, как у нас демократично. Кому показываете? Да всем плевать, вы можете быть святее Папы Римского, вы всё равно будете плохими (для Запада), потому что вы – Россия. Это уже очевидно, это абсолютно понятно», – сказал Шарий.

«Есть разные люди, мог бы быть человек с проукраинскими позициями, но который не позволял бы себе таких вещей – «на 9 мая к вам зашкварно ехать», «вы кто такие, фу». И при этом он живёт в России! Я не знаю ни одной страны, где такое было бы. И это не в плюс – то, что «у них нет демократии, а у нас есть». Это не демократия, за такое моментально высылают из страны и запрещают въезд пожизненно», – возмущался блогер.

В свою очередь, Роман Цимбалюк назвал Шария «чучелом в «Гуччи» и заявил, что уедет из России, когда захочет, не преминув фамильярно похвастаться, что «Маша» (Мария Захарова – ред.) до сих пор не аннулировала ему аккредитацию в МИД РФ.

«Мне тут одно чучело в Gucci написало, что Цимбалюка надо гнать из Москвы, потому что он там топит за Зеленского, но чучело в Gucci было в Москве, а потом уехало из Москвы, вроде как. Хрен с ним. Хочется чучелу в Gucci сказать следующее: чучело в Gucci, вставай в очередь людей, которые требуют Цимбалюка изгнать из Москвы», – паясничал пропагандист в своём видеоблоге.

«Тем более у российской власти (я сейчас буду ехать, в ближайшее время, после вакцинации) будет опция сказать: ну, Рома, ты уже тут персона нон-грата. Но, думаю, что всё будет хорошо, потому что Маша, прошу прощения, Мария Владимировна Захарова, мою аккредитацию не аннулировала.

Я – как был корреспондентом агентства УНИАН, так им и остаюсь, Теперь, правда, с ковид-сертификатом», – нагло добавил Цимбалюк.