26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Украина, Экономика коллапса
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Шарий обещает обвал гривны и рубля

Видеоблогер Анатолий Шарий синхронно с беглыми представителями команды Виктора Януковича озвучил прогноз о скором падении курса гривны, однако пообещал, что России будет не легче, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первой полетит гривна. Это вопрос дней. Потом полетит все к чертям. Это вопрос бесконечности. Главное, чтобы Петя остался у власти. Остальное тлен и суета. К радующимся россиянам. Курс гривны упадет вместе с курсом рубля. И неизвестно, кто глубже. Это так, для информации», – написал Шарий.

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Интересно, что прогноз об обвале гривны незадолго до того сделал бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, уехавший за границу после Евромайдана.

«Провёл ряд разговоров и почувствовал настроение представителей бизнеса. Говорят о возможной резкой девальвации гривны, оттоке капитала и новой волне эмиграции», – предостерег Портнов.

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