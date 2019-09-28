Шарий объявил себя евроукром

28.09.2019, Одесса, Владимир Гладков

Украина вряд ли станет членом ЕС и НАТО, однако должна стремиться быть самостийной и перенимающей все лучшее у Запада.

Об этом в ходе прямого включения в эфире одесского телеканала «Южная волна» заявил видеоблогер и новоиспеченный политик Анатолий Шарий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В НАТО никто Украину не ждёт, если бы в НАТО ждали Украину, я полагаю, что Украина была бы там ещё года два назад. Я против вступления Украины в НАТО, потому что мы находимся на границе – сами понимаете, с кем, и это в любом случае нехорошо для Украины. Я считаю, что внеблоковый статус – это прекрасно.

Я проукраинский политик европейской направленности, я живу в Европе, Европа мой дом, и я люблю Европу всем сердцем, и я вижу то, что происходит в Европе и то, что происходило в Украине за эти пять лет, когда Порошенко рассказывал, что это и есть европейское движение – это было движение, не хочу выражаться, – не туда…

То, что строилось, это не было Европой, это был долбанный совок в худшем понимании этого слова, не Советский Союз, а долбанный заскорузлый совок, но почему-то везде под эту конченую пропаганду рассказывалось, что это путь в Европу. Я как европейский человек могу сказать, что это ни малейшего отношения к Европе не имело», – заявил Шарий.

«На самом деле, дорога в ЕС – это как дорога к коммунизму: мы идём в Европу, мы постоянно идём в Европу. Куда вы идёте? Вы постоянно ходите по кругу 27 лет, на самом деле. Я не понимаю, почему Украина не может оставаться проукраинской и при этом, конечно же, принимать лучшее, что есть в Европе? Никогда в жизни, запомните, не примут в ЕС! Это бред. Неизвестно, что ещё с ЕС будет через три года», – добавил видеоблогер.