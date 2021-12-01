Шарий опубликовал убойный компромат на секретаря Совбеза Украины

01.12.2021  01:39 (Мск), Киев,
Михаил Рябов.  
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Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Секретарь Совбеза Украины Александр Данилов бросил в нищете свою 89-летнюю мать, которая проживает в Луганске, мэром которого до войны был ее сын. Сам он, уехав в Киев и получив высокую должность, уверял в эфире украинского ТВ, будто бы ежедневно созванивался с матерью, которая очень скучала по внукам, а затем вывез ее из ЛНР.

Однако это оказалось совершенно не так – Данилов соврал. Соответствующее расследование опубликовал блогер Анатолий Шарий. Он подчеркнул, что имеет повод для мести Данилову – именно секретарь Совбеза с президентом Владимиром Зеленским инициировали санкции против Шария, его супруги и ее матери. Однако блогер сделал благородный жест – его корреспондент отыскала в Луганске мать Данилова и передала ей помощь – 8 тысяч рублей. Пенсионерка подтвердила, что живет одна, сама ходит в магазин и готовит, соседи помогают вызывать «скорую» при проблемах с давлением, а у ее двоих сыновей «свои семьи», и она их не беспокоит. Женщина назвала себя «россиянкой», переехавшей в молодости из Тамбовской области, – а вот её сын оказался вырусью.


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«Какая же мерзкая свита у Зеленского. Клейма негде ставить. Но Данилов, конечно, феерическая тварь», – комментирует расследование депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

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