27.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Опрос, Скандал, Спорт, Туризм, Украина

Шарий показал, как Киев шокировал болельщиков Лиги Чемпионов


Украинская столица, принявшая накануне матч финала Лиги Чемпионов УЕФА, запомнилась гостям из других стран завышенными ценами на перелет и жилье, а также плохим сервисом.

Такое мнение иностранные болельщики высказали в ходе опроса, проведенного в Киеве You-Tube каналом Анатолия Шария, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё занято, а то, что осталось – очень дорого, примерно тысяча евро за ночь. Также есть люди, которые забронировали жилье заранее, за три недели, даже ещё не зная, будет ли Реал Мадрид играть в финале, и Букинг отменил брони, придумав различные оправдания, а потом они просто перепродали жилье за тысячу евро. Перелёт тоже очень дорогой, приблизительно тысяча евро с человека», – рассказала молодая болельщица Реал Мадрида.

По мнению иностранцев, наслаждаться украинской столицей – слишком дорого, поэтому многие собирались улетать сразу же после мачта.

«Жилье в Киеве было найти очень сложно и дорого, у нас рейс сразу после игры. Жилье стоит слишком дорого – 1300 евро», – рассказали болельщики Реала.

Некоторые гости просто решили остаться на ночь в питейных заведениях.

«Всё настолько дорого, что нам просто негде остановиться. Тысячи евро и фунтов всего за одну ночь. Нам негде остаться, надеемся, что бары будут работать всю ночь», – поделились впечатлениями двое болельщиков Ливерпуля.

Одними из тех, кто смог позволить себе жильё в Киеве, были болельщики, чью поездку оплатили работодатели, однако гости посетовали на низкий уровень сервиса в международном аэропорту «Борисполь».

«Мы живём в отеле. Европейцы не могут позволить себе оставаться здесь во время Лиги Чемпионов, здесь всё очень дорого, а нам жильё предоставила компания. Была проблема с аэропортами, просто ужасный сервис в «Борисполе», – отметили иностранные гости.

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