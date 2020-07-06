06.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Политика, Украина
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Шарий получает бонусы от нападения нацистов


Публичное противостояние активистов партии проживающего в ЕС блогера Анатолия Шария и украинских нацистов Андрея Билецкого выгодно обоим политсилам.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это выгодно обеим сторонам – всякая поляризация выгодна политическим силам, стоящим на полярных позициях. Например, поляризация в сегодняшних США, конечно, беспрецедентна по своему масштабу и уровню, но тоже она выгодна всем, кто занимает самые крайние позиции и невыгодна умеренным центристским силам, невыгодна политикам, которые хотели бы стоять над схваткой и уклоняться от конфликта.

В этом смысле Владимиру Зеленскому она невыгодна, а Шарию и «Нацкорпусу» – выгодна. Здесь они рекламируют друг друга совершенно бесплатно, на мой взгляд», – заявил эксперт

«Но там люди попадают в больницы, там всё очень серьёзно», – отметила украинская журналистка Наталья Влащенко.


«Политика вообще дело стрёмное. «Уж лучше, чем от водки и простуд», как пел Высоцкий. Если человек решил заняться политикой, пусть лучше он попадёт в больницу после столкновения со своим оппонентом, чем просто выпив лишнего и поскользнувшись на тонком льду современной истории», – философски парировал Белковский.

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