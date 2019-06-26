Шарий посоветовал визжащему о «репрессиях» Порошенко не сорвать голос

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский видеоблогер и лидер партии собственного имени Анатолий Шарий прокомментировал информацию об обысках, проведенных Государственным бюро рпсследований у экс-советника министра обороны и президента Петра Порошенко, известного порохобота Юрия Бирюкова, идущего сейчас в ВР Украины по спискам порошенковской партии “Европейская солидарность”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Юрий Бирюков, фигурировавший в деле о продаже с помощью его ресурсов жриц любви за границу и внезапно, после того, как стал волонтером, сумевший отдать миллионные долги, сегодня скучает. У него обыски.

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Разжиревший, вальяжный, без проблем посылающий тех, кто не нравится, любимчик Пети, считающий, что папик будет вечным президентом. Он, по информации правоохранителей, воровал на армии. Как неудобно получилось.

Они умирали – он крал. Они возвращались инвалидами – он набивал брюхо. При этом называл “врагами” все, кто критиковал власть. Так и говорил – “враги”.

У Порошенко уже визжат, орут о политрепрессиях. Будет больше, не сорвите голос”, – написал Шарий на своей страничке в соцсети.

Ранее ПолитНавигатор сообщал об обысках у Бирюкова и реакции на них в партии Петра Порошенко и со стороны инициатора уголовного преследования экс-президента, украинского юриста Андрея Портнова.