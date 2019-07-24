Шарий пригрозил отправить Россию в нокаут

24.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Пользователи социальных сетей обсуждают обнаруженное старое сообщение с угрозами в адрес России, которое публиковал в социальной сети Facebook известный блогер Анатолий Шарий, чья партия накануне за счет голосов жителей русских регионов Украины смогла на выборах в Верховную Раду преодолеть барьер, необходимый для получения государственного финансирования.

Военный эксперт из Одессы Юрий Селиванов обнаружил скриншот сообщения Шария, где тот обещает жителям России, что при помощи умелой пропаганды можно оторвать от РФ не только Крым, но и другие российские регионы, граничащие с Украиной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россияне, не радуйтесь. Я считаю Крым украинским и уверен, что когда-нибудь у власти в моей стране окажутся люди, достаточно умные для того, чтобы сделать жизнь на «материке» такой, что крымчане сами захотят стать украинцами и вернуться.

А также в Украину начнут проситься жители приграничных с Украиной областей, они начнут говорить по-украински, и Киев вынужден будет защищать их право на самоопределение.

Также молите Бога, чтобы я не стал курировать украинские СМИ и «Министерство информации», потому что тогда вместо хуторских рогульков, рассказывающих нелепые басни на завалинке, мир увидит бездушных профессиональных боксёров, укладывающих информационного противника в нокаут одним ударом», – писал Шарий.

Позже комментаторы выяснили, что данное высказывание – не фейк и действительно было написано Шарием. Сейчас сообщение стерто со страницы в фейсбуке, однако его анонс остался в Twitter Шария.

Сам Шарий в Твиттере резко раскритиковал тех, кто пытается обсуждать его старые, ныне удаленные сообщения, однако не пояснил, изменилась ли его позиция в отношении посягательств на целостность России.