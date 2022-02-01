Шарий признал правоту антиамериканской пропаганды СССР

01.02.2022  12:56 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Пропаганда, СССР, США, Украина
Новости Украины

Современные Соединенные Штаты разговаривают клише и штампами «холодной войны».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил получивший политическое убежище в ЕС украинский блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий, отвечая на вопрос, зачем Вашингтон раздувает истерию о якобы грядущем вторжении России на территорию Украины.

Современные Соединенные Штаты разговаривают клише и штампами «холодной войны». Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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По его словам, США, считающие себя мировым гегемоном, не могут смириться с тем, что мир уже, как минимум, биполярен.

«Они, когда выиграли в Холодной войне, посчитали, что они гегемоны. Я не понимаю, с чем это связано со стороны Штатов в нынешнем их положении. Я смотрел заседание госорганов в США. Там люди говорят набором клише Холодной войны. Как будто ты слушаешь запись 1973 года. Они рассказывают чушь, как с карикатур тех времен. Я был маленький и думал, что эти карикатуры – советская пропаганда. Получается, это не пропаганда, это все было правдой. Там люди вот так и разговаривают. Они несут откровенную ересь!», – сказал Шарий.

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