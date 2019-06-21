Шарий раздолбал Рабиновича и для вида пожурил ахметовских друзей

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – это проект олигархов-предателей, которые намерены получить мандаты депутатов Верховной Рады, использовав настроения жителей Юго-Востока.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил блогер Анатолий Шарий, объявивший о создании своей партии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шарий обратил внимание на сомнительных лиц в списке «За життя»:

«Я наблюдал специально голосование за Рабиновича, выискивал, когда голосование касалось Донецкой и Луганской областей – его никогда не было. Он так сильно волнуется раз в пять лет, когда надо избираться», – сказал Шарий.

Не менее удивительным является и включение в список «За життя» человека главы МВД Арсена Авакова – экс-боевика АТО Ильи Кивы, известного нацистскими высказываниями.

«Они-то настроены на электорат в восточных регионах и включать в список при этом Киву – это просто великолепно. Человека, который говорил, что «я заставлю вас любить Украину». Они плюют абсолютно», – сказал Шарий.

При этом он не стал так резко критиковать другой осколок Партии регионов – «Оппозиционный блок».

«По «Оппозиционному блоку», не знаю, корректно ли говорить, потому что там Женя, Женя мне нравится, с Женей мы друзья, там Миша, Миша мне нравится, с Мишей мы друзья. Но я должен сказать, что отдельные люди там были пять лет. Когда эти люди всерьез говорят, что мы знаем, как сделать то-то и то-то, у меня логичный вопрос – почему не сделали раньше? Что вы сделали за пять лет», – заявил Шарий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», политолог Михаил Погребинский считает, что проект Шария финансирует депутат Верховной Рады Александр Вилкул, представляющий осколок бывшей Партии регионов, ориентирующийся на Рината Ахметова.

«Думаю, Шарий получает деньги у своего друга Вилкула, за которого он «топил» перед первым туром президентских выборов», – сказал Погребинский.