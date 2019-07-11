Шарий разгромил прокуроров Луценко в суде: розыск снят, заочный арест отменен

11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский апелляционный суд оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста видеоблогера Анатолия Шария, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

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В конце июня суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского районного суда Киева от 10 апреля о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование в прокуратуру (согласно положений Уголовного кодекса 1960 года), отмене его розыска и ареста.

Прокуратура требовала от суда признать виновным видеоблогера в применении им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане MacDonalds в Киеве в мае 2011 года.

Прокуратура не согласилась с судом первой инстанции и подала апелляцию. Сторона обвинения утверждала, что Шарий не получил полный статус политического беженца в Литве и Нидерландах в рамках рассматриваемого уголовного дела. Также прокуратура отметает доводы в фальсификации указанного дела.

Апелляционный суд отказал прокуратуре и отклонил жалобу, отметив, что место проживания Шария установлено, так как он получил политубежище в Литве.

При этом никаких данных, что правоохранители предпринимали какие-либо действия для установления точного места проживания подсудимого в этой стране, суду предоставлены не были.

Суд счел, что прокуратура обязана на стадии дополнительного расследования установить такие данные.

Также прокуратура, по мнению суда, должна проверить заявления о политических мотивах преследования блогера в Украине.

Апелляционный суд не обнаружил существенных нарушений в постановлении суда первой инстанции и отказал прокуратуре в его отмене. Таким образом, решение суда об отмене розыска и заочного ареста Шария вступило в силу.

Напомним, сейчас партия Шария идет на выборы в ВР Украины, хотя самого блогера сняли с регистрации. Сам Шарий намерен обжаловать это решение.