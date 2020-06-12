Шарий разоблачил семейку Казарина-младшего

12.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Уехавший из Крыма в Киев журналист Павел Казарин, где на американском «Радио Свобода» превратился в одного из самых ярых антироссийских пропагандистов, незадолго до отъезда на Украину предпочел оформить себе гражданство РФ, одним из первых на полуострове. Аналогично поступил и отец пропагандиста – бывший «пушкинист» Владимир Казарин.

Такие данные озвучил в расследовании блогер Анатолий Шарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шария, Казарин-младший, вещающий с экранов украинского ТВ об «ужасах российской оккупации», получил гражданство РФ в числе первых в Крыму – в апреле 2014-го года вместе с отцом.

В ролике Шария также говорится, что гражданской женой Павла Казарина стала бывшая крымчанка Ольга Духнич, которая также изображает из себя украинскую патриотку, но не могла не знать о российском паспорте мужа.

«Она в гражданском браке с неким Павлом Казариным, тоже журналистом-патриотом. Но не всегда, потому что 29 апреля 2014 года Казарин получил российский паспорт в Крыму, а 8 июля 2014 поперся в Москву и получил там российский загранпаспорт. Как думаете, Олечка всё это время не знала, что живет с человеком, поддержавшим российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, и аннексию Крыма? Или знала, но спекулировала на патриотизме, выдумывая фейки про других и любуясь российскими паспортами гражданского супруга по вечерам?» – комментирует депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Напомним, что в конце мая 2014 года в порошенковском журнале «Новое время» появилась автор, уехавшая из Крыма, – Ольга Духнич.

«Уже два месяца полуостров покидают молодые люди, полные идей, способные думать не только об интересах собственной семьи… Аннексия, милитаризация, изоляция и нетерписмость – вот новые продукты Крыма. Между полуостровом и остальным миром будто встала глухая стена. С упоением Крым двинулся в прошлое… Мы уезжаем. Нет, не бывшие жители и фанаты Крыма. А жители и фанаты бывшего Крыма – корабля, у которого больше нет паруса», – писала Духнич.

Спустя два года та же Духнич сокрушалась в том же «Новом времени».

«Мы встречаемся в своем узком кругу покинувших полуостров, ввязываемся в дискуссии, но все чаще это напоминает мне секту. Почему? Потому что через два года тема возвращения Крыма по-прежнему ключевая лишь для небольшой группы из 50 — 60 крымчан».