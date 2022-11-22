Шарий сел в лужу с фейком об эвакуации из Крыма

22.11.2022  13:19 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Местная власть, Россия, Украина


Разгоняемая в соцсетях информация про якобы эвакуацию жителей Армянска является ложной и инициированной со стороны украинских спецслужб.

С таким комментарием выступил глава Крыма Сергей Аксенов после публикаций о подготовке к вывозу из Армянска женщин и детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разгоняемая в соцсетях информация про якобы эвакуацию жителей Армянска является ложной и инициированной со...

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«В сети в очередной раз появилась фейковая информация об имеющейся якобы массовой эвакуации жителей города Армянск. Хочу сообщить следующее, предупредить и попросить: уважаемые крымчане, ориентируйтесь только на официальные источники информации, – подчеркнул Аксенов. – Данная информация является фейком, разгоняемым украинскими спецслужбами.

Понимаем ситуацию, в нынешнее напряжённое время враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове. Гарантирую, что мной по поручению президента 24 часа в сутки проводится работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан.

Ничто российскому Крыму, как субъекту Российской Федерации не угрожает. И на все заявления врагов по поводу того, что они будут отдыхать в Крыму, могу сказать, что мы ещё посмотрим, кто и где будет летом, в какой реке купаться и где будет отдыхать.

Поэтому, уважаемые крымчане, руководствуйтесь только проверенными официальными источниками информации. Вопросы, связанные с мобилизацией, эвакуацией и так далее, только от меня лично. Нахожусь всегда на боевом посту, 24 на 7. Крымчан никогда не обманываем, о любой ситуации самой сложной, неприятной, будем информировать своевременно и честно».

Не верить сообщениям об эвакуации призвал глава администрации Армянска Василий Телиженко.

«Ситуация в городе стабильная. Все предприятия и учреждения города работают в штатном режиме. Что касается сообщений о якобы эвакуации – это всё фейковая информация.  Призываю всех к спокойствию и доверяйте только проверенной информации», – отметил Телиженко.

Добавим, что первые сообщения об эвакуации Армянска появились в блоге Анатолия Шария. Затем их подхватили военкоры со ссылкой на собственные источники. Причиной указывается возможность обстрела со стороны Херсонской области из РСЗО HIMARS.

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