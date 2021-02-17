Шарий в безопасности. Но на Украине будет жарко

17.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

По самой увесистой статье из предъявленных сегодня СБУ живущему в Испании блогеру и лидеру партии своего имени Анатолию Шарию светит 15 лет. Если, конечно, Испания выдаст предводителя «красных шариков» Киеву. Украинская власть уже заявила о намерении запустить процесс экстрадиции на родину. Впрочем, тут есть проблема: Шарий имеет статус политического беженца в ЕС и согласно международной конвенции оттуда, как с Дона, выдачи нет.

То есть, лично Шарию и его семье ничего не грозит, разве только у Зеленского не сойдут с ума окончательно и не пошлют в Испанию кого-нибудь с ледорубом. Зато вполне реально устроить большие проблемы структурам Шария на Украине. Так, некоторые правозащитники уже прогнозируют, что итогом ближайшего заседания украинского Совбеза, назначенного на 19 февраля, может стать внесудебный запрет партии Шария или наложение на блогера санкций – по испытанной уже на соратнике Медведчука Тарасе Козаке методе.

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Закрыть ППШ по суду на Банковой уже пробовали – не вышло. Даже учитывая известную склонность украинских судей к прогибам под власть. Все же есть некое дно, пробить которое судьи пока не решаются. Зато у Зеленского – на раз.

Чисто тактически такой ход позволит Банковой убить как минимум одного зайца, зато крупного: не секрет, что шариевцы оттягивают на себя существенную часть электората «Слуги народа» в крупных мегаполисах юго-востока, где они уже взяли проходной барьер на выборах в местные советы, зайдя туда собственными фракциями. Речь идет о Харькове, Одессе, Запорожье, Николаеве, Херсоне и ряде других городов.

В случае запрета ППШ последует силовое и административное давление на спонсоров партии на местах, на низовой актив и депутатский корпус. Фракции могут попытаться развалить, запугав часть людей. Таким образом, на возможных досрочных парламентских выборах у «Слуг» – минус один сильный конкурент.

С юридической точки зрения и возможный внесудебный запрет партии и выдвинутые сегодня обвинения СБУ – точно такая же антиправовая белиберда, как и санкции против гражданина Украины и желание разогнать президентским указом Конституционный суд и закрытие каналов. Юристы уже обратили внимание на целый ворох несообразностей, среди которых отсутствие в украинском УК дефиниции вменяемой Шарию «подрывной деятельности» – лишь самое маленькое.

Однако украинская реальность сейчас такова, что такими мелочами, как юридическое обоснование хотелок власти никто не заморачивается. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Даже если ее нет в УК.

Поэтому приходится обсуждать общественно-политическую, а не юридическую сторону вопроса. А тут, как уже успели заметить многие, имеем классическое политическое преследование за слово. Репрессии за критику.

Можно прогнозировать, что старания самого Шария теперь будут направлены на то, чтобы на Западе увидели неприятную изнанку красивого фасада «демократической Украины».

Тут всяко лыко в строку – и беспредел ультраправых милитарных формирований, и коррупционное «велыке крадивныцтво», и нападения на журналистов, и реабилитация нацистов и коллаборантов, и преследования оппозиции, и даже системные нарушения прав ЛГБТ, и нападения на расовой и национальной почве, что особенно чувствительно для политкорректных европейцев.

Хотя, ведь гонения на Шария начались вскоре после критической резолюции Европарламента по украинским делам. Насколько она серьезно подпортила малину Зеленскому и Ко, стала головной болью и имиджевым ударом? Похоже, у самой украинской власти расчет на то, что Запад традиционно закроет глаза на шалости своих «сукиных сынов».

Так или иначе, но градус медийного противостояния Шария с офисом Зеленского выйдет на новый уровень – стоит ожидать вываливания на публику новых компроматов на нынешнего президента. И тут как в лотерее – можно только гадать, какими еще грехами способны удивить публику бывший фронтмен Квартала 95 и его окружение.

Понятно, что рефлекторной реакцией на это станут попытки запретить на Украине медийную инфраструктуру Шария – например, отключить его канал на Ютубе, надавить на провайдеров для отключения доступа к изданию. Шарий нет, усилится давление на те СМИ, которые сотрудничают с ППШ на коммерческой основе.

Сейчас уже можно с полным основанием предположить, что на этом Зеленский не остановится. Войдя во вкус и вообразив себя царьком, он будет раскручивать маховик зачистки критиков и дальше. Не исключено, что попробуют запретить и ОПЗЖ, а ближе к лету, в преддверии анонсированного визита в Киев главы Фанара, возобновятся атаки на УПЦ (МП).

Будет очень смешно, если по закону кармы, в итоге, придут и к тем, кто сейчас бурно радуется проблемам «пророссийских пропагандистов» и аплодирует закрытию каналов. А ведь небезызвестный Арестович в эфире канала Пинчука уже пообещал соратнице «сивочолого гетьмана» Ирине Геращенко, что порошенковский канал «Прямой» может быть следующим в очереди на отключение.