Выборы
//exit;
01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Шарий заставит СБУ и ГПУ заняться сепаратистом Муждабаевым

Украинские спецслужбы до сих пор не отреагировали должным образом на публичные призывы к разделу Украины со стороны российского журналиста-политэмигранта Айдера Муждабаева, работающего в Киеве на меджлисовском телеканале АТR, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети популярный видеоблогер Анатолий Шарий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“С момента публичного призыва Айдера Муждабаева (получившего в 2016 году паспорт) к разделу страны и расстрелам украинцев прошло более 15 часов. Реакции СБУ и Прокуратуры пока не последовало”, – написал он.

Также Шарий призвал своих подписчиков напомнить пресс-секретарю ГПУ Ларисе Сарган и СБУ об их обязанностях.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, Айдер Муждабаев, комментируя  неутешительные для Порошенко итоги  выборов признал, что нынешний президент проиграет выборов и единственным спасением националистов является избавиться еще от 6-8 областей”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть