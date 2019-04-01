Шарий заставит СБУ и ГПУ заняться сепаратистом Муждабаевым

01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинские спецслужбы до сих пор не отреагировали должным образом на публичные призывы к разделу Украины со стороны российского журналиста-политэмигранта Айдера Муждабаева, работающего в Киеве на меджлисовском телеканале АТR, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети популярный видеоблогер Анатолий Шарий.

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“С момента публичного призыва Айдера Муждабаева (получившего в 2016 году паспорт) к разделу страны и расстрелам украинцев прошло более 15 часов. Реакции СБУ и Прокуратуры пока не последовало”, – написал он.

Также Шарий призвал своих подписчиков напомнить пресс-секретарю ГПУ Ларисе Сарган и СБУ об их обязанностях.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, Айдер Муждабаев, комментируя неутешительные для Порошенко итоги выборов признал, что нынешний президент проиграет выборов и единственным спасением националистов является избавиться еще от 6-8 областей”.