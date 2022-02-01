Шарий: Зеленский осознал, что его повесят рядом с офисом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский глупый человек, но даже он понял, что Запад прогибает его на выполнение Минских соглашений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил получивший политическое убежище в ЕС украинский блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам, истерию о якобы грядущем вторжении России раздувают СМИ, подконтрольные олигархам Петру Порошенко и Ринату Ахметову

«С другой стороны, в магазинах ажиотажа нет, продукты есть, люди сидят в кафе, в кино. Странная история. Западные журналисты задают мне одни и те же вопросы: нападет или не нападет? Я всем отвечаю одинаково: я верю президенту Зеленскому. А он два раза уже отдыхал с начала года, еле его вернули с островов. Судя по роже, он не прочь опять поехать отдыхать. Значит, все хорошо. Он уже два видео записал, где рассказывает: никто ни на кого не нападает. И пресс-конференцию дал по этому поводу», – сказал журналист.

Издание поинтересовалось, почему Зеленский в этом случае фактически пошел против воли коллективного Запада.

«Просто он очень глупый человек. И ему наконец-то влили мысль о том, что его подставляют и бросают под поезд. Потому что коллективный Запад хочет его прогнуть на безусловное выполнение Минских соглашений, когда противостояние ультиматумов закончится. Немцы уже слили инсайд, что будет оговорена даже дата, когда должны пройти переговоры с лидерами самопровозглашенных республик», – отметил собеседник газеты.

Он полагает, что Зеленский понимает, куда его толкают.

«Для него это самоубийство. После этого придут все национально упоротые и скажут: Зеленский перешел «красные линии». И повесят его где-нибудь рядом с офисом. Он это понимает и начинает отнекиваться», – резюмировал Шарий.