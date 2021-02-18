Шарию ничего не угрожает. Есть более достойные люди – Карасев

18.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Блогеру Анатолию Шарию украинское государство объявило подозрение в госизмене не для того, чтобы наказать его, а для подготовки к наступлению на других журналистов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лично Шарию это ничем не угрожает. Там так обтекаемо написано обо всех этих вещах, что в Испании [где живет Шарий] это вряд ли будет принято для его экстрадиции. Более того, Шарий может подать иск в ЕСПЧ? если это будет продолжаться. Партию его не запретить – это юридическое лицо. Может, название придется поменять.

Мне кажется, используется знаковая фигура блогера-ютубера, который создал первую ютуб-партию, для того чтобы подготовиться и дальше развивать наступление на медийное поле в Украине. В пятницу – заседание СНБО, которое будет рассматривать проблемы информационной безопасности. И там есть более достойные чем Шарий люди, к которым можно это применить», – считает Карасев.